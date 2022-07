Reunión decisiva sobre reinstalación de peaje de Rionegro

Mañana se realizará una reunión clave entre delegados del Instituto Nacional de Vías, Invías, la Gobernación de Santander, Findeter y la comunidad para definir la reinstalación del peaje Rionegro. Este peaje fue destruido en las manifestaciones de 2021, y es con el cual se pretenden financiar las obras del Convenio ‘Vías de La Cigarra’.

En esa reunión se definirá la hoja de ruta para las obras, pues inicialmente, cuando Idesan era el operador del convenio, el recaudo del peaje de Rionegro iba a ser destinado para varias obras.

“En el marco de la reunión programada para este fin de semana se presentará a la comunidad el nuevo programa ‘Vías de La Cigarra’, que hace parte de la modificación del Convenio 1113 de 2016 y busca implementar un novedoso mecanismo de financiación con la inclusión de Findeter. Este será el administrador de recursos, brindará asistencia técnica y será financiador de las obras, con esto, garantizaremos que los recursos recaudados en los peajes de Lebrija y Rionegro sean destinados al correcto desarrollo y construcción de las obras para mejorar las vías de Bucaramanga y sus municipios conectantes como Lebrija, Rionegro, Girón y alrededores”, manifestó el Invías en un comunicado.

El encuentro entre las autoridades del orden local y nacional se dará en medio de manifestaciones, pues la comunidad y algunos actores políticos como senadores y diputados no están de acuerdo con que el punto de pago vuelva a funcionar.

Los manifestantes argumentan que el peaje no contribuye con el desarrollo del municipio, que las obras del polémico y antiguo Convenio 1113, que incluye la doble calzada de la vía La Virgen - La Cemento, no se han ejecutado, y que en 17 años de funcionamiento se ha recaudado lo necesario.

Justamente el pasado jueves, senadores electos, diputados de Santander y la comunidad de Rionegro se organizaron en una nueva protesta exigiendo que el Invías no instale nuevamente la caseta.

El diputado Leonidas Gómez fue uno de los asistentes a la protesta, en la que rechazaron la reinstalación del peaje.

Según el corporado, la manifestación busca exigir que se efectúen las obras tal y como estuvo estipulado en el Convenio 1113, el cual tuvo que cambiar de operador, pasando del Idesan a Findeter, por presuntas irregularidades denunciadas en 2021 por Vanguardia y otros veedores.

“Exigimos que se hagan las obras. Se ha engañado al pueblo de Rionegro con la doble calzada de La Virgen - La Cemento”, expresó Gómez, a la vez que señaló que quieren reconstruir el peaje sin antes terminar las obras.

Gómez agregó que desde la Asamblea de Santander están dispuestos a aprobar cualquier ordenanza presentada por la Gobernación, que busque destinar recursos para estas importantes obras de la región.

“Seremos un órgano de control y vigilancia para estas obras”, aseguró el diputado.

En ese mismo sentido, William Suárez, habitante de Rionegro, manifestó que la inconformidad de la comunidad se debe a los incumplimientos de los proyectos.

“No han ejecutado las obras. Esa es la inconformidad que tenemos. También hay muchos huecos. No arreglan las vías. No cumplen”, expresó Suárez.

Adicionalmente manifestó que desde 2021, cuando fue destruido el peaje, el comercio en el municipio se reactivó luego de las cuarentenas por el COVID-19, generando mayores ganancias para los diferentes sectores.

Por su parte, el senador electo Fabián Díaz también apoyó la jornada en Rionegro argumentando que durante 17 años de existencia del peaje se hizo el recaudo, pero no se ejecutaron las obras.

“Ya se dio el recaudo para una vía que no se hizo. Rionegro pagó una vía que no se creó. El peaje no puede estar; la plata ya se recaudó en 17 años”, dijo el senador electo, sosteniendo que este punto de pago restringe el desarrollo del municipio.