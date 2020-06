Rotarán los dígitos del Pico y Placa el próximo 1 de julio en Bucaramanga

Tal y como lo viene haciendo cada tres meses la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, la próxima semana se aplicará una nueva rotación en los dígitos del Pico y Placa.

Dicha entidad informó en la tarde de ayer que a partir del 1 de julio entrante rotarán los números de tal restricción en la circulación de automotores en la capital santandereana.

La nueva rotación en el Pico y Placa, que se comenzará a impartir desde el próximo miércoles primero de julio y hasta el 30 de septiembre de 2020, se estableció de la siguiente manera por parte de Tránsito de Bucaramanga:

Lunes: 1 y 2

Martes: 3 y 4

Miércoles: 5 y 6

Jueves: 7 y 8

Viernes: 9 y 0

Es decir, los automotores cuyo número final de placa sea 1 o 2 no podrán salir los lunes. Los martes la medida regirá para los dígitos 3 y 4, los miércoles la restricción será para placas finalizadas en 5 y 6, los jueves para los números 7 y 8, mientras que los viernes para el 9 y el 0.

En los días sábados el Pico y Placa se aplicará así:

“Sábado 4 de julio: 9 y 0. / Sábado 11 de julio: 1 y 2. / Sábado 18 de julio: 3 y 4. / Sábado 25 de julio: 5 y 6 y sucesivamente para los fines de semana de agosto y septiembre”, precisó la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.

Esta nueva rotación en el Pico y Placa cobija a “los carros particulares, motocicletas y vehículos de toda clase de servicio, (excepto taxis) que circulan por la capital santandereana”, indicó la entidad.

Los horarios en los que se imparte esta medida continúan siendo los mismos. Es decir, de lunes a viernes entre las 6:00 a.m. y las 8:00 p.m.; y los sábados la restricción se aplica desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. Domingos y festivos no rige la medida.