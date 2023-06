Rumba en terrazas, el nuevo dolor de cabeza en ‘Cuadra Play’ de Bucaramanga

El cabildante agregó que “esta situación evidencia la falta de autoridad en la ciudad. Lamentablemente la Administración Municipal tiene un interés de promover este entretenimiento. No obstante, ayudar a un sector como el de la rumba no puede terminar sacrificando al ciudadano. Hay que garantizar el comercio, pero respetando los derechos de la comunidad”.

Beltrán Martínez señaló que “estos espacios de entretenimiento deben cumplir con las medidas para desarrollar su ejercicio. Mientras no lo hagan, tienen que adaptarse a las normas porque al final se van a desatar problemas de convivencia con la comunidad”.

César Augusto Niño agregó que “en estos sitios hay riesgo. Las terrazas se llenan de muchas personas y se incrementa el peso que soportan las edificaciones en las que operan las discotecas. Allí hay ausencia total de reforzamiento y no hay estudios acerca del efecto de dichas cargas. Los reforzamientos estructurales están en papeles, pero realmente ninguno se ha hecho”.

De acuerdo con César Augusto Niño, integrante de la Junta de Acción Comunal, JAC, de Cabecera, las terrazas son ampliación de las discotecas. “Funcionan desde muy temprano en la tarde hasta altas horas de la madrugada. Lo más grave es que no tienen ningún tipo de aislamiento acústico”.

Dichos espacios no son otra cosa que la azotea de establecimientos comerciales en los que se adecuaron sillas, carpas, pequeñas tarimas y bafles para los usuarios de la rumba.

5 compromisos adquirieron comerciantes y autoridades para garantizar el orden en ‘Cuadra Play’.

“Sigue el mismo caos”: JAC

El integrante del comité de seguridad de la Junta de Acción Comunal de Cabecera del Llano, César Augusto niño, manifestó que tras una orden judicial, en mayo pasado, se ordenó el retiro de unas vallas que impedían el paso de automotores y motocicletas por la calle 48.

“Las vallas favorecían mucho para reducir el ruido que generaban los carros y con su retiro, esto se acabó”. Además, había denuncias de los habitantes de esta zona y de los propietarios de parqueaderos en donde argumentaba que los mencionados elementos “estaban siendo manejadas por personal de logística y no por la Alcaldía. Dejaban entrar y salir a quienes ellos querían. Permitían que se parquearan dentro de ‘Cuadra Play’, presuntamente, a cambio de dinero”, indicó el líder cívico.

En su momento, el secretario del Interior de Bucaramanga, Manuel Vásquez aseguró que “nos llegó un derecho de petición en el que se advertía que un parqueadero de la zona estaba en peligro de quiebra porque las vallas no permitían ingreso de vehículos al establecimiento. Preguntamos a Tránsito y afirmaron que no tenían autonomía para mantener el cierre de una vía artería como esta, y menos nosotros como Secretaría del Interior. La idea no fue perjudicar a la comunidad”.

Sin embargo, la comunidad denunció que aunque las vallas ya no impiden el ingreso de vehículos a la zona de ‘Cuadra Play’, estos elementos vendrían siendo utilizados por propietarios de bares y discotecas para evitar que vehículos se parqueen frente a sus negocios.

Asimismo, el integrante del comité de seguridad de la Junta de Acción Comunal de Cabecera dijo que en relación con las ventas ambulantes, “estas comerciantes nunca se fueron. Las personas que viven sobre la calle 48 se tienen que aguantar el humo de las ventas de comidas callejeras”.

Otra de las problemáticas denunciadas tiene que ver con el consumo de bebidas embriagantes y estupefacientes en los andenes de ‘Cuadra Play’. “La Policía hace presencia en la zona pero está sin herramientas para sancionar. Lo único que le pueden pedir a quien esté tomando es que se retire de la zona pero no les pueden aplicar comparendos”, indicaron habitantes de Cabecera.

Voceros de Cabecera reconocieron que durante las madrugadas la Dirección de Tránsito de Bucaramanga desplegó operativos de alcoholemia para frenar a conductores ebrios, pero solicitaron que estos se extiendan al interior de ‘Cuadra Play’, la calle 52 y la calle 48.

Vanguardia se comunicó en reiteradas ocasiones con el secretario del Interior de Bucaramanga, Manuel Vásquez, para obtener su versión acerca de las denuncias pero no obtuvo respuesta.