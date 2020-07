Rumor de posible caso de Covid en la Plaza Guarín de Bucaramanga, “es falso”

Muchas personas que este miércoles llegaron a mercar a la Plaza Guarín de Bucaramanga, se llevaron la sorpresa de que este centro de acopio, al parecer, estaba cerrado.

“Es que como que hubo un caso de Covid”, “cerraron la Plaza Guarín por contagios Covid, ayer falleció uno de los vigilantes y el otro vigilante está en UCI”, eran los rumores que corrían.

Sin embargo, según conoció de manera extraoficial esta redacción, “el vigilante falleció fue de un paro cardiaco”, pero debido al rumor, como medida de prevención se tomó la decisión de limitar el acceso, aunque la plaza sigue operando.

“La plaza no ha estado cerrada en ningún momento, sino con algunas restricciones de ingreso y salida. Efectivamente falleció uno de los vigilantes pero la epicrisis apunta a que es una muerte natural por paro cardiaco; el vigilante no tenía ningún síntoma, dos horas antes sintió un ahogo y luego falleció. No hay ninguna prueba de coronavirus positiva.

“Si bien es cierto que otro familiar del vigilante está hospitalizado, la prueba de Covid resultó negativa”, añadió la fuente.

Este jueves la plaza funcionará con normalidad como ocurre en todas las plazas de Bucaramanga. A partir de la 1:00 de la tarde, por protocolo, se estará realizando un lavado general en Guarín, “eso se está realizando en todas las plazas de mercado”.