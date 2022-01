Santander llegó a 6.196 casos de COVID en enero, 137% más que el mes anterior

Las autoridades manifiestan que, aunque oficialmente no está confirmada la circulación de ómicron en Santander, no descartan que este comportamiento epidemiológico esté influenciado por la nueva variante que ya es dominante en el país y, por supuesto, por el relajamiento de las medidas de autocuidado y la interacción social derivada de ferias y fiestas, así como de eventos públicos y privados con asistencia masiva de personas.

Con base en el último reporte detallado de la Gobernación de Santander y el Ministerio de Salud y Protección Social, a corte del 9 de enero, ya se registraba un total de 240.236 positivos notificados en esta zona del país, de los cuales 5.012 casos se encontraban activos en casa, 72 activos en UCI y 187 activos en hospitalización.

En 62 municipios está el virus, siendo Bucaramanga con 2.475 casos, Floridablanca con 943, Barrancabermeja con 563, Piedecuesta con 287, Girón con 254, San Gil con 153 y Barbosa con 128, las localidades con los indicadores más altos.

¿Habrá confinamiento?

Luis Felipe González, gerente COVID-19 en Santander, afirmó que pese a lo que está ocurriendo en estos momentos y la indisciplina de muchos ciudadanos, no se contempla un confinamiento.

“El importante avance y los resultados de la vacunación en Santander nos permiten considerar que ese es el camino. En este momento es más importante respetar las medidas de bioseguridad individuales y vacunarse que confinar. La reactivación económica puede marchar sostenidamente solo si la población se vacuna. El gobierno departamental la seguirá impulsando salvo que una situación extrema no lo permita”, acotó.

¿Se tendrán medidas restrictivas?

Con respecto a medidas restrictivas como toque de queda y pico y cédula, el gerente COVID-19 en Santander dijo que “la ocupación de camas UCI es el principal factor al momento de decretar restricciones por parte de alcaldes, por lo que si superan porcentajes del 85% ellos determinarán las medidas para darle manejo a la pandemia con previo concepto del Ministerio de Salud y Protección Social y con la debida autorización del Ministerio del Interior, según decreto 1614 de 2021”.

Por otro lado, se dispone que “en ningún municipio del territorio nacional se podrá decretar toque de queda o restricciones horarias de movilidad como medida sanitaria para mitigar la pandemia ocasionada por el COVID-19”, pero se podría dar excepción con concepto del MinSalud y autorización del MinInterior.

De acuerdo con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, Crue, la ocupación de UCI en Santander permanecía en un 62,15%, de este el 15,62% correspondía a pacientes con COVID-19.

Por municipios, Barrancabermeja estaba en 53,09%, Bucaramanga en 66,14%, Floridablanca en 77,11% y Piedecuesta en 40,22%.

La diferencia entre picos

De cara a este nuevo pico, que se había pronosticado para comenzar en la segunda semana de enero, y en contraste con los ocurridos en 2021 que fueron dramáticos, González aseguró que “el avance en materia de vacunación marca la diferencia. Tenemos coberturas logradas en grupos de edad y población susceptible mucho más amplia; así que esto nos permitirá mitigar el impacto específico a diferencia de los meses anteriores. Mientras más vacunas logremos poner, más veremos esto reflejado”.

En promedio diario, se están aplicando 13.000 dosis contra el COVID en el departamento. Diez municipios cumplen con el 100% de aplicación de biológicos con respecto a los entregados, 71 superan el 90%, y seis más cumplen con el 81%. A nivel de provincias, García Rovira tiene el rango más alto de vacunación con un 98,7% y las demás superan el 91,2%.

A corte de 9 de enero, 1.556.069 personas habían recibido la primera vacuna, 1.406.225 las dos aplicaciones y la unidosis, y 192.238 la tercera dosis. Se han recibido 3.345.135, de la cuales 3.275.555 quedaron ya distribuidas en los 87 municipios del departamento, lo que representa el 98% de entrega.

“Hay suficientes dosis, lo que no hay aún es suficiente credibilidad y muchos mitos infundados. Muchas personas acuden a puntos de vacunación con la decisión de exigir determinada marca y lo cierto es que la evidencia viene demostrando eficacia en la vacunación heteróloga (dosis de refuerzo de distinto laboratorio). Desafortunadamente muchas personas hasta que no experimentan la enfermedad o ven a algún cercano morir no creen en los biológicos”, aseveró el funcionario.

El gerente COVID reconoce que los mitos infundados por grupos antivacunas y comentarios lejanos totalmente de la realidad le han hecho mucho daño al Plan Nacional de Vacunación.

En abril, el departamento tenía un indicador de letalidad de 7,69%, y en este momento, con la inmunización avanzada, es de 3,18%.