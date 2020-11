$!Santander, paraíso para las aves

Como hija única, fue difícil para ella dejar ir a su papá: “para mí fue sanador transformar ese dolor en vida, en algo que trascienda. Me propuse desde ese momento hacer un inventario y conté con la valiosa colaboración de Claudia Infante Bióloga de la Uis y Rolf Simonsson fotógrafo con amplia experiencia mundial en el avistamiento de aves. Nuestro propósito ha sido cuidar y reforestar esta reserva ya hemos sembrado más o menos cuatro mil árboles con apoyo de la comunidad y de la Cdmb”.

“Cuando llegamos a vivir con mi esposo a la finca, mi papá estaba muy enfermo y vino a vivir conmigo. Le gustaba estar sentado frente al jardín y me pidió que sembrara muchas plantas para poder ver los colibríes. Mi papá falleció hace dos años y ahí es cuando inicia este proyecto”, cuenta Claudia.

“Las aves endémicas que más me llaman la atención de Santander son un colibrí que es muy pequeñito, verde por encima, con el vientre cafecito y la cola cafecita y está en ecosistemas secos como el Chicamocha; La otra es un cucarachero también endémico del Chicamocha. Son las aves más interesantes de Santander porque si uno quiere verlas tiene que ir a esa zona, no están en ningún otro lugar del mundo. Pero además, mi interés también está muy vinculado a la población de cóndores”.

“Es difícil estimar el impacto del cambio climático en las aves, todavía no se ha comprobado sus efectos en la avifauna colombiana; sí existen algunos modelos que advierten algunos riesgos, pero teniendo en cuenta la adaptabilidad de las aves, es complicado tener claridad sobre las afectaciones. Falta mucha más información. Por cuestiones de hábitat sí sabemos que la expansión agrícola rompe con la conectividad de los ecosistemas. Si dicha expansión es inevitable, debe tenerse en cuenta unos lineamientos ambientales, unas características originales básicas del ecosistema. Ver cómo funcionan los ecosistemas y diseñar las actividades productivas a partir de la funcionalidad ecológica del paisaje”.

El experto señala que los propietarios de ganado comenzaron a cazar al cóndor de manera masiva y es así como se extinguieron la mayoría de las poblaciones de Colombia. “En el suroccidente colombiano las poblaciones originales ya se extinguieron absolutamente todas, así como en la Cordillera Central. Hubo un programa de reintroducción del cóndor muy conocido a nivel nacional, pero como no había cóndores nativos en ciertas localidades donde los liberaron, el acople de esos nuevos individuos no fue fácil porque no tenía otros cóndores que conocieran esos paisajes, que les dieran información hacia dónde volar, o dónde había comida, entonces, por esta razón la mayoría de esos cóndores murieron”.

Ayerbe-Quiñones señala que de los cóndores que se reintrodujeron en Puracé (entre 16 y 22, no se conoce la cifra exacta) quedan una pareja estable y una hembra soltera.

“En Santander, según tengo entendido, se liberaron algunos cóndores y hemos visto imágenes por las redes sociales donde se han registrado hasta más de 10 cóndores al tiempo; eso es una excelente noticia, sobre todo porque hay individuos jóvenes, es decir, se están reproduciendo”.

El experto señala también que en Santander las comunidades están comprometidas con la protección del cóndor.

“Hace 50 años matar a un cóndor era algo normal, hoy en día es una cosa muy mal vista desde lo legal y desde las comunidades, esto es en buena parte gracias a la educación ambiental hecha por el Programa de reintroducción de cóndores. Hoy nadie va a matar un cóndor porque todo el mundo sabe que no se debe hacer. Los santandereanos tienen la fortuna de tener una población que se está reproduciendo y que la comunidad quiere conservar”.

Además, explica que si se dan las condiciones de educación ambiental, las poblaciones de cóndores podrían desplazarse hacia el sur, un gran proyecto a largo plazo para aumentar la población de cóndores en el sur de Colombia.

“Son proyectos de largo plazo, estamos hablando de 50 a 100 años. Las poblaciones pueden crecer y llegarían hasta el Nevado del Cocuy, que es un área protegida importante. Pueden llegar más al sur, incluso hasta Chingaza, donde hay una población grande de venados que podrían alimentar a estas aves, y desde ahí continuar su expansión a la Cordillera Central y más al sur. Por todo esto es que la población de Páramo del Almorzadero es estratégica para la conservación de la especie en el país”.

Aviturismo en la provincia comunera

Poblaciones de la provincia comunera se están convirtiendo en guardianes de las aves que adornan paisajes como los del Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes. Erick Gutiérrez Arguello es un ingeniero ambiental que desde 2018 trabaja por la protección de estos animales. Sueña con crear una fundación para el cuidado del medio ambiente.

Asegura que el trabajo que ha adelanta con comunidades de diferentes municipios ha sido maravillosa. “Las personas se admiran al saber que a sus alrededores no solo hay azulejos y palomas. Cuando empiezan a descubrir que hay muchas más especies, empiezan a querer saber cómo atraerlas y conservarlas. Se entusiasman tanto, que quisieran liberar todas las ave”.