A corte de diciembre de 2020, en Santander se contaba con un millón 812 mil 389 personas entre el Sisbén III y IV. Bucaramanga, Floridablanca, Barrancabermeja, Piedecuesta y Girón son las localidades que agrupan el mayor número. Tan solo en la capital santandereana se estima que hay 340 mil personas en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales.

David Arciniegas Mutis, coordinador Departamental del Sisbén, señaló que si bien todos los municipios de Santander ya tienen población en el Sisbén IV, aún hay muchas de estas localidades a las que les falta aumentar la demanda.

Es claro que quienes se encuentren en el Sisbén 3 tendrán que migrar al nuevo sistema de información, pero para esto es necesario solicitar la encuesta o actualización de la información, si todavía no se la han realizado.

“Barrancabermeja, Girón y Piedecuesta son los municipios que aún deben ampliar la demanda porque les falta entre un 30% y un 50%. Del resto todos tienen una buena cobertura, van como en el 90%”, precisó Arciniegas Mutis.

De acuerdo con el funcionario, aún no hay un plazo definido por el Departamento Nacional de Planeación, DNP, para solicitar la encuesta en la oficina del municipio al que pertenece; tampoco hay restricción para las personas que nunca se han sisbenizado y quieren hacerlo ahora tras entrar en vigor la nueva metodología, la cual se desarrolló con una clasificación cuyo resultado no es un índice cuantitativo; es decir, que ya no existirá un puntaje de 0 a 100 sino una nueva clasificación que ordena la población por grupos.

Vanguardia pudo conocer que, en Floridablanca, quienes no fueron encuestados en diciembre de 2019 y deseen continuar registrados en el Sisbén, deben diligenciar un formulario virtual en https://forms.gle/6suFX75Xau7J8YdM9, que se habilitó para que los ciudadanos puedan adjuntar los documentos requeridos como fase de preinscripción, tales como copia de los documentos de identidad de todo el núcleo familiar y recibo de un servicio público que puede ser energía o acueducto. A la fecha van más de 2.400 registros.

Estos procesos, aclaró la Administración Municipal, son gratuitos por lo que no se requieren de intermediarios, pues cada persona puede hacerlo solo.

Rosana Delgado Peña, jefe de la Oficina Asesora de Planeación Municipal, dijo que “las visitas posteriores a los hogares, luego de esta inscripción, se realizarán a partir de marzo. Si usted pasa una situación anormal no dude en reportarla a nuestro correo electrónico sisben@floridablanca.gov.co o a la línea fija 6399278”.

Entre tanto, voceros de la Oficina del Sisbén en Piedecuesta comunicaron que exiten algunas desinformaciones que circulan con relación a la calificación del Sisbén IV. Advierten que cualquier observación que quieran realizar se debe adelantar a través del correo sisben@alcaldiadepiedecuesta.gov.co

En Piedecuesta, alrededor de 150 mil personas pertenecientes a los estratos 1, 2, 3 y 4, hacen parte de la base de datos del Sisbén y reciben diversas ayudas del gobierno nacional a través de los distintos programas.

Con esta actualización se puede acceder o lograr la continuidad en los programas sociales como el Régimen Subsidiado en Salud, Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor, entre otros. Estos programas tendrán un periodo de transición mientras los beneficiarios realizan la actualización de su Sisbén.

“La importancia de realizar esta nueva encuesta consiste en que se actualiza la base de datos, porque el Sisbén III está desde 2011, lo que quiere decir que los datos que se tienen ya son muy viejos. De hecho, para lo de Ingreso Solidario se detectó que estaba tan desactualizada que era imposible ubicar a algunas personas”, subrayó el Coordinador Departamental del Sisbén.

¿Qué cambia con el nuevo sisbén?

El Sisbén IV tiene un cambio de enfoque. Se pasa de un enfoque centrado en las condiciones de vida a un enfoque que permite aproximarse a la capacidad de generar ingresos de los hogares, y a sus condiciones de vida y de su entorno.

Otro cambio del nuevo Sisbén está en la recolección de información, porque se pasa de papel a dispositivos móviles de captura, permitiendo aumentar la calidad de la información suministrada por los hogares.

La nueva clasificación será por grupos y no sacará a nadie de los programas sociales:

Grupo A (A1-A5): Pobreza extrema.

Grupo B (B1-B7): Pobreza Moderada.

Grupo C (C1-C18): Vulnerabilidad.

Grupo D (D1-D21): Ni pobre ni vulnerable.