Santander superó la cifra de los 100 confirmados con COVID-19

Sin distanciamiento mínimo, ni tapabocas, así anda la gente en el área metropolitana de Bucaramanga, como queriendo desafiar la agresión de un virus altamente contagioso que ya deja 114 víctimas en todo el territorio santandereano.

Sin embargo, la desobediencia de los ciudadanos no para allí. Más allá de lo que se percibe en las calles y de no utilizar los elementos de protección, a muchas personas se les ha visto ‘burlar’ las normas realizando, durante los fines de semana, paseos de olla, viajes y fiestas sin limitaciones, conllevando así a que la posibilidad de contagio sea aún más alta de la que se pronostica, durante la nueva etapa de reactivación económica.

Si bien la preocupación está en todos los municipios del departamento, por estos días la mirada se centra en Girón, ya que en los últimos siete días sumó 20 casos, después de no tener ningún registro.

Rubén Ariza, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Parroquia y presidente de Asojuntas de Girón, señaló que hay mucho irrespeto a las medidas. Por ejemplo, grupos de 10 a 15 jóvenes aproximadamente en bicicleta o caminantes se dirigen casi todos los fines de semana hacia la zona rural de la localidad, especialmente hacia los sectores de Ángulo y Altos de la Aldea, incumpliendo el toque de queda.

“Sobretodo los fines de semana no están respetando la ‘cuarentena’. Esto es un riesgo de contagio. A veces las autoridades acuden al llamado que se hace y a veces no, pero sí he visto mucha preocupación por los líderes de esos sectores. Posiblemente, nosotros de manera independiente, empecemos a tomar medidas porque la situación se está complicando”, señaló Ariza.

No obstante, hay quienes sin identificarse afirman que “no hay quién ponga orden, es como si no existiera el tal Pico y Cédula, todo el mundo hace lo que se le da la gana. Basta con mirar que la ‘piratería’ sigue, nadie los controla. Los buses pasan casi llenos cuando esto no está permitido, ni qué decir de Metrolínea”.

Otro de los comentarios, hecho por lo mismos residentes de la ‘Villa de los Caballeros’, refiere a que “la gente se la pasa en la calle, hace lo que quiere. En Los Cámbulos (Girón), por ejemplo, usted puede ver que casi nadie usa tapabocas, se reúnen varios vecinos hasta altas horas de la noche y eso se ha permitido porque por acá no pasa la Policía”.

Pero contrario a esta situación, hay quienes dicen que están en la calle para hacerle frente a la necesidad de conseguir su sustento diario. Gonzalo Esparza señala que lleva 30 años vendiendo en la calle, de ese tiempo los últimos siete se la ha pasado en Girón, y “necesito ser incrédulo porque tengo que trabajar para pagar servicios, pagar arriendo, para comer. Cómo me encierro en la casa, si no hay ningún auxilio. Yo no tengo miedo de estar en la calle. Confío en Dios”.

Jesús Azuaje, dice que desde marzo ha tenido que rebuscárselas. “Solo puedo salir tres días a la semana, pero tengo que vender algo porque el dueño de la casa donde vivo arrendado dice que si no cancelo algo me saca. El martes, precisamente, nos dijo que nos regalaba dos meses de arriendo, pero tenemos que pagar todos los servicios”.

Balance general

En Girón se cuenta un total de 20 casos, en Bucaramanga 30, en Floridablanca 17, en Piedecuesta 8, en Cerrito 1, en Concepción 1, en Curití 1, en Villanueva 1, en El Socorro 3, en Guapotá 1, en Barbosa 1, en Cimitarra 3 y en Barrancabermeja 27.

Este balance general incluye los 24 nuevos contagios por Coronavirus que se ratificaron ayer. Se trata de cinco hombres de 42, 51, 52, 53 y 73 años, y cuatro mujeres de 37, 46, 50 y 72 años, quienes se encuentran en Girón.

Asimismo, en Piedecuesta se registraron 6 casos, cuatro mujeres de 58, 62, 74 y 90 años, y dos hombres de 62 y 71 años; en Bucaramanga un niño de 4 años, dos hombres de 58 y 73 años, y una mujer de 45 años. En Floridablanca el diagnóstico lo recibieron tres mujeres de 49, 52 y 70 años, un joven de 16 y un hombre de 71.

“Se debe cambiar el pico y cédula”

El alcalde de Girón, Carlos Román, aseguró que hoy, justo en Junta Metropolitana donde asistirán todos los mandatarios del área, se evaluarán las medidas a tomar.

“Es posible que pasemos a tener por día dos dígitos nuevamente en el Pico y Cédula. No podemos permitir que estos desórdenes se sigan haciendo. La gente se molesta porque les decimos que usen el tapabocas. Siempre hemos tratado de tomar medidas conjuntas para evitar que existan confusiones, pero ya estamos evaluando el tema”, precisó el mandatario.

Los demás Alcaldes del área hicieron un llamado a la ciudadanía para que respeten las medidas y refuercen las acciones de autocuidado.

Búsqueda activa en Girón

Claudia Leal, secretaria de Salud de Girón, comunicó que a raíz del primer contagio que se registró en el municipio, el cual fue importado de Barranquilla, se inició el plan de búsqueda comunitaria de pacientes asintomáticos contagiados con el COVID-19.

Esto implica una exhaustiva búsqueda de nueve cuadras a la redonda por cada caso positivo. A la fecha se han tomado 365 muestra en la localidad.

“El señor llegó enfermo y contagió a sus contactos directos que fue su familia. Sin embargo, una semana y media antes de que se presentara el caso, nosotros habíamos empezado a hacer un trabajo con las diferentes EPS, porque necesitábamos empezar a hacer un tamizaje con la población en riesgo, teniendo en cuenta que el virus en el 81% de los casos es asintomático”, indicó la funcionaria.

Gracias a este trabajo, precisó la funcionaria, se logró identificar al resto de pacientes contagiados, quienes en su mayoría no presentaban síntomas.