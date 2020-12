Santander tiene la quinta tasa más alta en discapacidad

“Casi todos en nuestras familias tenemos, a lo menos, un miembro con discapacidad... Como sociedad no podemos ser indiferentes ante esta realidad; ninguna persona está exenta de quedar en dicha situación”.

Este es el llamado que hizo ayer, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Yobanny Lizcano Rincón, un santandereano con discapacidad visual y quien ejerce veeduría en la ejecución de políticas para la atención de este tipo de población.

De hecho, las cifras oficiales indican que Santander es uno de los territorios del país con mayor número de personas en esta situación. Tras el censo que se realizó en 2018 por el Dane, se calcula que en el departamento hay, al menos, 84 mil 62 ciudadanos en tal condición.

Según el Ministerio de Salud, Santander tiene la quinta tasa más alta de población con discapacidad en Colombia. Por cada 100 mil habitantes, se estima que 3.912 santandereanos sufren reducción o pérdida en sus funciones motrices o mentales.

Y hablamos apenas de las cifras oficiales, ya que se cree que existe un subregistro de personas que no han sido caracterizadas. Algunos ciudadanos incluso ignoran que tienen discapacidad.

Fabio Pedraza es un florideño que nació hace 52 años como un bebé convencional, pero desde hace más de 15 años su movilidad se redujo tras un accidente laboral que sufrió. Se dedicaba a la albañilería.

“A comienzos de 2005 trabajaba en la remodelación de una casa en el barrio Santa Fe y un día tuve una caída de un segundo piso, me enredé con unos materiales y perdí el equilibrio. Se me dislocó la cadera y me fracturé la pierna izquierda. Tuve que esperar casi medio año para volver a caminar, pero no me recuperé del todo”, narró Pedraza.

Él y su esposa consideraron que lo mejor era dedicarse a otra actividad, y en la actualidad genera ingresos con la venta de chance y rifas. Fabio indicó que, por desconocimiento, aún no ha recibido ningún apoyo del Estado.

“Un vecino que seguido me compra me dijo que, por la cojera podía obtener ayudas por ser parte de la población con discapacidad. Él me ayudó a iniciar el proceso y ya estoy a la espera de un concepto de los médicos, para saber cuánto porcentaje de la movilidad perdí”, contó este florideño.

“Cuatro años perdidos”

Activistas de la población con discapacidad señalan que durante los últimos cuatro años casi no existieron avances en temas de inclusión, asistencia y políticas para este tipo de población.

Julio Martín Pinzón, miembro del Comité Departamental de Discapacidad, manifestó que “durante la administración del exgobernador Didier Tavera la población estuvo muy abandonada, no se avanzó en nada. Esperamos contar con el apoyo del nuevo gobierno y solicitamos que sean tenidas en cuenta nuestras propuestas” .

Camilo Arenas, secretario del Interior de la Gobernación de Santander, aseguró que la actual administración inició este año un trabajo conjunto con líderes de la población para conocer las necesidades existentes y definir los proyectos y programas que se deben emprender.

“Hemos generado múltiples espacios para escuchar a la población, se han hecho 30 diferentes encuentros de trabajo y dos eventos departamentales. Además, las decisiones las tomamos en conjunto con los mismos miembros del Comité de Discapacidad”, informó Arenas.

Como parte de las gestiones adelantadas por la Gobernación, desde la Secretaría de Desarrollo Social se trabaja en un proyecto que busca entregar cerca de dos mil ayudas técnicas como caminadores y sillas de ruedas a personas con problemas de movilidad y en condiciones de vulnerabilidad.

Milton Villamizar, jefe de dicho despacho, anunció que “lo primero que vamos a realizar es la caracterización de las personas que requieren estos elementos en cada municipio. Inicialmente pretendimos entregarlas este año, pero hasta noviembre pasado pudimos apropiar los recursos, cerca de $1.150 millones. Por temas administrativos ante el cambio de vigencia, este proyecto lo vamos a ejecutar el próximo año”.

Por parte de la Alcaldía de Bucaramanga, se anunció que a través del Instituto de Vivienda Municipal se otorgarán 945 subsidios de vivienda para bumangueses en condición de discapacidad. Los interesados pueden contactar al Invisbu.