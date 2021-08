Santandereana participa con ayacos en la semifinal del ‘Reto Oster Sabores de Colombia’

Nacida en Aratoca y habitante del municipio de Floridablanca desde hace 25 años, Luz Dary Estévez se define como una mujer de hogar y emprendimiento, ya que a lo largo de su vida no solo se ha destacado por su gran talento en la cocina, sino por sus ganas de ayudar a su familia.

Su interés por las artes culinarias inició desde muy pequeña, cuando veía el amor de su madre representado en exquisitos platos que agradaban a los comensales y que al mismo tiempo aportaban al sustento económico de la familia.

“Yo creo que ese gusto por la cocina lo heredé de mi mamá, porque mi conocimiento ha sido empírico a través de la vida” comentó Estévez

El ‘Reto Oster Sabores de Colombia’ es un concurso que resalta la gastronomía que existe a lo largo de todas las regiones del país, este recibe a sus concursantes por medio de un video en el cual se realiza una preparación de un plato típico con al menos un electrodoméstico de la marca Oster.

“Yo me enteré del concurso por medio de una amiga que me mostró una publicidad, ella me dijo que yo podía participar. Entonces yo me conecté a una transmisión en vivo de Facebook que hizo el Sena y me gustó la idea de mostrar una receta que me recordara a mi niñez.”

Entre los tamales y los ayacos, Luz Dary se inclinó por participar con la receta que más le recordaba su niñez: una especial receta de ayacos.

En medio de su impulso por hacer más conocido este platillo típico, Estévez argumentó que como ella hay muchas mujeres que pueden encontrar una entrada económica con esta receta. “Muchas mujeres se levantan cada día para buscar un sustento y preparan ayacos, yo quiero mostrar que el ayaco nos representa”, indicó.

Actualmente esta santandereana se dedica a vender almuerzos, tamales, capones para fechas especiales y productos de catálogo.

Además, sube contenido a su canal de YouTube ‘Recetas con Mamá’, que con ayuda de su hijo enseña a preparar buñuelos, dulce de leche, fríjoles con carne, caldo de papa y por supuesto, ayacos.

“Llegar a la semifinal fue un trabajo en equipo, gracias a mis 5 hermanos, mis hijos, mi familia y mis amigos me ayudaron a viralizar la información en redes sociales, en centros comerciales y colegios para conseguir varios votos.”

Las personas que quieran apoyar a Luz Dary y a sus ayacos santandereanos en esta semifinal, pueden hacerlo por medio de la Aplicación movil 'Oster'; luego de descargarla, allí se registrarán y dirigirse a la opción 'Reto Oster' en donde podrán seleccionar al participante y votar por el.