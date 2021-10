Santandereana pide ayuda para poder repatriar el cuerpo de su hija fallecida en México

Según relató la madre, Geraldine salió en la tarde del viernes 1 de octubre con un amigo en una motocicleta a hacer algunas compras para la casa. En el recorrido, la motocicleta, que según las autoridades iba con exceso de velocidad, no alcanzó a frenar y chocó de frente contra un camión que estaba estacionado.

Un trauma craneoencefálico le costó la vida a esta joven, que llevaba tres años en México , país en donde estudiaba derecho y al que llegó para acompañar a su mamá, radicada hace 13 años allí.

Ruth Mantilla, madre de la joven señaló que aunque le han dicho que a través del Consulado de Colombia en México puede hacer el trámite de repatriación del cuerpo, aunque es demorado, las amigas de Geraldine en México y en Colombia organizaron una campaña para recoger fondos y poderla traer cuanto antes.

“Logré contactarme con una funeraria que me cobrara 8.000 dólares ($30 millones aproximadamente) por llevarla hasta Colombia. Sin embargo, las amigas de la universidad me ayudaron a conseguir otra que me cobra $16 millones por la repatriación y un día y medio de funeraria. En Colombia debo pagar $8.500.000 por las exequias”, explicó.

Agregó que ella y su familia no cuentan con todo ese dinero, por eso decidieron entre los allegados de los dos países organizar una colecta de fondos, para lograr traer el cuerpo de Geraldine lo antes posible.

“El consulado es muy importante tenerlo a la mano. A mi me ha servido mucho, en otras situaciones he sentido su apoyo, pero en esta ocasión a uno le toca hacer el esfuerzo de conseguir el dinero y hacer las cosas por cuenta propia, pues no me parece justo que su cuerpo tenga que permanecer varios días esperando”, resaltó.

Sobre el accidente, en el que falleció Geraldine, hay muchas versiones. Un taxista, quien aparentemente fue testigo, le relató que una camioneta Chevrolet blanca los embistió y se dio a la fuga.

“Yo ya no tengo nada que hacer en este país, me quitaron lo único que tenía. Me regreso a Colombia con mi hija pero no voy a descansar hasta encontrar al culpable de lo que le pasó”, señaló en medio del dolor la madre.

Si quiere apoyar a esta familia puede hacerlo a través de la cuenta de ahorros Bancolombia 796-140363-41, a nombre de Ruth Mantilla.

Su prima, Karen Blanco también habilitó una cuenta en Nequi, en donde también se reciben ayudas. El número en el que se reciben ayudas es 3102655024.