A partir del próximo 9 de agosto, el historiador santandereano Armando Martínez fungirá como nuevo presidente de la Academia Nacional de Historia, un órgano consultivo del Gobierno Nacional, que vela por la conservación del patrimonio histórico y cultural de Colombia.

"Para un santandereano ser presidente de la academia significa que los académicos del país reconocen los méritos y la experiencia en el área de la identificación histórica de un colega, para una persona de origen humilde, hijo y nieto de bumangueses trabajadores, que hizo la carrera académica al más alto nivel significa el reconocimiento a una vida de disciplina y trabajo permanente en una de las ciencias más importantes, que es la historia. Este es un reconocimiento que el país hace a mi trayectoria en la historia", destacó.

Armando Martínez ha trabajado en el campo de historia los últimos 32 años, es profesor emérito de la UIS, contribuyó a crear la Escuela de Historia de esa universidad y es el actual y presidente de la Academia de Historia de Santander.

Este nuevo cargo que asume el historiador santandereano lo lleva a convertirse en consultor del Gobierno Nacional en temas álgidos de la historia, a intervenir en la enseñanza de los contenidos de historia en la básica, a invitar a pertenecer a la academia a aquellos profesionales que más se destaquen y a mantener una programación de divulgación de la historia, promoviendo el conocimiento científico de la historia.

"Con mi nombramiento se demuestra que es posible con esfuerzo diario, disciplina y dedicación ascender desde una posición humilde familiar a un reconocimiento nacional", dijo.

La nueva mesa directiva quedó conformada por Armando Martínez Garnica en la presidencia, Alberto Gómez Gutiérrez en la vicepresidencia, Rodrigo Llano Isaza, tesorero, Roger Pita Pico, secretario Académico, quien también es santandereano, Roberto Lleras Pérez en publicaciones y en la biblioteca Pablo Fernando Pérez.

Los santandereanos que han antecedido en este cargo a Armando Martínez son Enrique Otero D´Costa, Gustavo Otero Muñoz, Eduardo Rodríguez Piñeres. Horacio Rodríguez Plata y Eduardo Durán Gómez.

"Ya me pensioné pero nunca he dejado de trabajar en el campo de historia, me dedico a investigar y a escribir, he producido 36 libros y 160 artículos y lo seguiré haciendo porque aún me siento muy joven y lleno de energía", finalizó.