$!Santandereano participó en investigación sobre fósiles que muestran extinción del Cretácico en el trópico

Este es un descubrimiento, sin ninguna duda, trascendental no solo para la ciencia y la historia geológica en sí, sino también para nuestra vida diaria: nos permite saber cuánto daño estamos causando al medioambiente tropical y cómo prevenir una nueva extinción masiva causada por nuestra propia mano.

“La extinción de hace 66 millones de años, posibilitó la evolución de los bosques tropicales de hoy día. “Los fósiles colombianos son la única evidencia a nivel mundial hasta ahora, que muestra qué ocurrió con los bosques tropicales con el impacto”.

Mónica Carvalho, Investigadora postdoctoral Instituto Smithsonian de investigaciones Tropicales y de la Universidad del Rosario.

“Este descubrimiento es muy importante porque nos habla de los orígenes de la biodiversidad. Colombia es un país privilegiado porque la diversidad de plantas que tenemos es enorme. La mayor parte de la diversidad de las especies de árboles en el mundo están concentradas en el trópico”.

Y agrega que “esta investigación nos muestra el origen de toda esa diversidad y que ocurre debido al impacto del asteroide hace 66 millones de años. Justo después de eso es que comienzan a aparecer los bosques tropicales tal y como los conocemos hoy y eso significa que nuestra biodiversidad, lo que nosotros vemos producto de los últimos 66 millones de años de evolución, hace parte de una de las preguntas que aún no habían tenido respuesta”, señala Carvalho.

En su infancia, la percepción de los temblores en Bucaramanga y su pasión por los fósiles inspiró a Fabiany Herrera para estudiar geología en la UIS.

¿Qué habría pasado si el asteroide no hubiera chocado contra la tierra, si los dinosaurios no se hubieran extinguido. Lo más probable es que seríamos otro tipo de seres o no existiríamos en lo absoluto.

¿Y qué habría pasado con nuestras plantas?

Este investigador santandereano y su equipo de trabajo seguirán buscando más respuestas.