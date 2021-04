El Hospital Psiquiátrico San Camilo, el único público de su tipo en el nororiente colombiano, durante los últimos cinco años mantenía una ocupación en el área de hospitalización de entre el 86% y 90%. Sin embargo, en los últimos meses, con la crisis generada por la pandemia del COVID-19, este porcentaje se incrementó al 96% y al 100% desde el mes pasado.

Lo más preocupante de la situación es que dicha institución está recibiendo en promedio 30 ingresos diarios a la unidad de urgencias, y al menos la mitad de esos pacientes requieren hospitalización, por exacerbación de patologías psiquiátricas como trastornos bipolares, ansiedad, intentos de suicidio y episodios de depresión severa, entre otros.

Con respecto al tema de consultas, Pedro Javier Gutiérrez, gerente de la E.S.E. Hospital Psiquiátrico San Camilo, comunicó que generalmente al mes se recibían entre 1.200 y 1.400 pacientes, actualmente se están atendiendo 1.900.

“Las estadísticas nos han demostrado que por cada 10 pacientes que se atienden en consulta, cinco están relacionados con temas de pandemia, pues es claro que se han agravado los casos a raíz del confinamiento familiar. En estos momentos podemos decir que la salud mental está perjudicada en todos los rangos poblacionales, no podríamos hablar de uno específico”, afirmó.

Según Gutiérrez, a raíz del mismo confinamiento y de las nuevas medidas decretadas para la contención del SARS-CoV-2, en la región, los ciudadanos han presentado crisis emocionales y mentales, lo que se refleja en la actual ocupación total del centro médico.

Lea también: La capacidad hospitalaria en el Psiquiátrico San Camilo se agotó

“Se han desatado trastornos de ansiedad, pánico, depresión y abuso de sustancias psicoactivas al encerrarse. El confinamiento confirmó que, en Santander, se aumentó en un 50% la violencia intrafamiliar, debido a que muchos hogares empezaron a fracturarse. Hay unas estadísticas que nos dicen que, por cada 10 pacientes, cuatro han padecido de depresión y han sido diagnosticados; otras nos dicen que, por cada 10 pacientes, siete han sentido síntomas de depresión como ansiedad, insomnio, pánico, angustia, no son diagnosticados como tal pero sí han padecido de esos síntomas”, expuso.

De acuerdo con lo mencionado por el gerente, toda esta crisis mental que se ha desencadenado con ansiedad, depresión, intentos de suicidios y suicidios, se debe a la incertidumbre y desesperación de las personas, especialmente de aquellas que están en casa, que perdieron el trabajo y/o que por alguna razón no tienen un rumbo claro de lo que van a hacer.

“Nosotros tenemos la línea de la amistad (305 393 1600 ó 697 0878) que fue habilitada en abril del año pasado. Le pedimos a todos los santandereanos que llamen (está habilitada las 24 horas), que la utilicen por si ven que está pasando algo en la casa, por si ven a algún familiar con ansiedad o depresión”, indicó.

Con respecto al tiempo de hospitalización, se pudo establecer que una persona puede durar hospitalizada entre ocho y diez días. No obstante, hay pacientes que duran entre 15 y 25 días, debido a que son patologías psiquiátricas de mayor complejidad.

“A raíz de la alerta roja estamos tratando de disminuir esta estancia hospitalaria a unos cuatro o cinco días, para darle la oportunidad a los pacientes que están esperando también de su hospitalización. Esto no depende de la gerencia, ni de los psiquiatras, porque hasta que el paciente no esté estable no se le puede dar salida “, precisó.