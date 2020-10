Sin embargo, resaltó que este año no es posible que los estudiantes terminen el año escolar en alternancia. “Antes de entrar debemos fortalecer la educación de las familias, que involucren la bioseguridad en su rutina antes de citar estudiantes de manera presencial”.

No obstante, lo más importante es que cada institución evalúe sus propias condiciones internas y en términos de contagio para saber si estas le permiten o no adelantar el regreso a las aulas.

Agregó que, aunque muy posiblemente el 2021 tengan que estudiar en alternancia esa modalidad tiene dos componentes a tener en cuenta: que los padres de familia acepten enviar a sus hijos al colegio y que los docentes accedan a volver a las instituciones, pues Fecode está de por medio, rechazando el modelo de alternancia. “¿Si no hay profesores cómo vamos a reanudar las clases?”, cuestionó.

“Significa un gasto alto para una población de más de 1.500 estudiantes, no sé si el Gobierno Nacional o la Alcaldía vayan a asignar recursos a las instituciones. Podremos sostenernos un mes, pero más tiempo es complejo, pues hay una serie de cosas que no tenemos”.

Por su parte, José de Jesús Moreno, rector del Colegio Bicentenario de la Independencia aseguró que en la institución educativa cuentan con la infraestructura necesaria para la alternancia, pero no con los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

“Esto es nuevo para todos, desde la Secretaría de Educación se dará la asistencia para que cada institución pueda adaptar sus protocolos y pueda darse la alternancia, que seguramente estará vigente todo el 2021, por temas de la pandemia, si no llega pronto una vacuna”, indicó la funcionaria.

Sin embargo, en el regreso a clase presencial los padres de familia seguirán teniendo la última palabra.

Piedecuesta

Siguiendo los lineamientos del Ministerio de Educación, en Piedecuesta se conformó el comité ejecutivo de alternancia para la verificación de los protocolos de bioseguridad en cada una de las instituciones, con el fin de estar preparados para el retorno.

Pese a ello, Adela Silva, secretaria de Educación de Piedecuesta enfatizó en que el regreso a clases en alternancia se dará cuando se garanticen las condiciones, “en donde no se cumplan no vamos a llegar porque no podemos arriesgar la vida”.

Indicó también que se está desarrollando una prueba piloto en dos sedes de una institución educativa rural con los grados 10 y 11 con el fin de que puedan regresar a clases después de la semana de desarrollo institucional en octubre.

“Queremos hacer ese piloto para ver cómo nos va, qué experiencias encontramos y darles la oportunidad a los jóvenes de volver a sus aulas. Queremos hacer un trabajo muy responsable y coordinado con los papás porque en últimas ellos son quienes tienen la última palabra”, explicó.

Girón

Según manifestó Luisa Montero, secretaria de Educación de Girón, en el municipio se aplicó una encuesta con el fin de conocer la posición de la comunidad educativa sobre el regreso a clases en el modelo de alternancia, y el 95 % de los actores consideró que por las condiciones actuales de la emergencia sanitaria no era conveniente volver.

Sin embargo, para la vigencia 2021 se están preparando desde ya con todos los lineamientos que ha establecido el Ministerio de Educación Nacional para garantizar las condiciones de un regreso a clases seguro.

“Con el esfuerzo y acompañamiento de todos esperamos garantizar a estudiantes, docentes y demás actores de la educación, las condiciones para que regresen a clase, y esto seguramente va a mejorar la calidad educativa y la salud mental de los niños, quienes han venido manifestando el deseo de regresar a sus clases”, indicó Montero.

Así las cosas, se espera que el próximo año, los 25.258 estudiantes de la matrícula oficial y los 5.284 de la matrícula privada inicien sus clases bajo el modelo de alternancia.