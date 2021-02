Se agota el tiempo para el 10% de descuento en el pago del Predial en Bucaramanga y su área

Hasta el próximo 26 de febrero se podrá pagar el Impuesto Predial con el 10% de descuento en Piedecuesta. Pasada esta fecha, la deducción que se aplicará a los contribuyentes por pronto pago disminuirá al 6%.

En estos momentos está pendiente el recaudo del cobro de aproximadamente 36 mil predios en territorio piedecuestano, de los cerca de 54 mil que existen en total en dicha localidad.

Es decir, hasta la fecha se ha recaudado alrededor del 33% de los aportes que se esperan por concepto de Impuesto Predial en Piedecuesta.

Después del 26 de febrero entrante, los contribuyentes tendrán las siguientes rebajas en el Predial de 2021: 6% para quienes paguen a más tardar hasta el último día hábil de marzo, y 5% si se paga a más tardar hasta el último día hábil de abril.

Jonathan Siza Bastilla, secretario de Hacienda de la Alcaldía de Piedecuesta, indicó que “el gran descuento los tendremos hasta febrero, y durante marzo y abril disminuirá el porcentaje de la deducción”.

El funcionario señaló que, pese a la crisis de la pandemia, “en Piedecuesta existe un buen comportamiento en el recaudo del Impuesto Predial. Ya se pagó el impuesto de más de 18 mil predios.

“Tenemos altas expectativas frente a los días que quedan del 10% de descuento y de los contribuyentes que dejan para hacer el pago casi a lo último”, agregó Siza Bastilla.

Atención presencial para orientaciones

A través del portal web del Municipio www.alcaldiadepiedecuesta.gov.co los contribuyentes pueden consultar, imprimir y pagar la factura de cobro del Predial de 2021.

Al ingresar a la página el contribuyente deberá clicar en la opción “Trámites y Servicios”, y seguidamente en el recuadro “Secretaría de Hacienda e impuestos municipales”. Deberá ingresar su identificación catastral para poder continuar el proceso que desea.

Aquellos contribuyentes que tengan inquietudes sobre su estado de cuenta o problemas relacionados con el pago y liquidación del impuesto, pueden comunicarse al correo electrónico pqrshacienda@alcaldiadepiedecuesta.gov.co.

Si la persona requiere atención presencial, puede asistir con el cumplimiento de protocolos de bioseguridad al Centro Comercial Delacuesta. En el primer piso se ubica la sede de la Secretaría de Hacienda.

Siza Bastilla explicó que “si definitivamente no es posible el uso de los canales virtuales, aquí en la Secretaría estamos atentos, no hemos dejado de asesorar a las personas que requieren ayuda para hacer sus pagos. Tenemos atención desde las 7:30 a.m. hasta las 12:00 m., y desde la 1:30 p.m. hasta las 5:00 p.m., de lunes a viernes”.

En el resto del área metropolitana

En la capital santandereana este año el descuento del 10% por pronto pago del Impuesto Predial se prorrogó hasta el próximo 31 de marzo, luego de diversas solicitudes presentadas por gremios, líderes cívicos y ciudadanía en general.

Cerca de 194 mil bumangueses deben pagar esta obligación tributaria en la ‘Ciudad Bonita’ de acuerdo con el Gobierno Local.

En lo que respecta a la Alcaldía de Floridablanca, desde el año pasado fijó en su calendario tributario que el descuento del 10% se extenderá hasta el 31 de marzo entrante igualmente.

En Girón los contribuyentes tienen la oportunidad de pagar dicho tributo municipal con el 10% de descuento a más tardar hasta el último día hábil de abril próximo, conforme con lo dispuesto por la Alcaldía.

Los gobiernos de Floridablanca y de Piedecuesta también aprobaron descuentos posteriores del 5% en el pago del Predial. De tal modo que, durante mayo próximo y hasta el 31 de dicho mes los contribuyentes podrán obtener dicha rebaja.