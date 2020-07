Se aprobó la creación de la Comisión para la Equidad de la Mujer en el Concejo de Bucaramanga

Según Ley 1981 de 2019, el objetivo de este espacio es “fomentar la participación de la mujer en el ejercicio de la labor normativa y de control político, contribuir en la eliminación de cualquier situación de desigualdad y discriminación. Luchar contra Ia violencia de género, y promover el empoderamiento de Ia mujer y Ia equidad de género en el Municipio de Bucaramanga”.

La concejala Luisa Ballesteros, promotora del proyecto, afirmó que “todos los concejales tenemos una gran preocupación por el aumento de las cifras de violencia intrafamiliar que atraviesa nuestra ciudad, y que se incrementó en más del 100% durante la pandemia”.

Dentro de las funciones que tiene esta Comisión, además de lo que el Consejo le delegue, se encuentra realizar el seguimiento a las iniciativas relacionadas con los temas de género, promover la participación de las mujeres en los cargos de elección popular, fomentar y desarrollar estrategias de comunicación sobre temas relacionados con los derechos de las mujeres y las políticas públicas existentes.

“Una vez sancionado el proyecto de acuerdo, se impulsarán propuestas que busquen la protección de la mujer, la eliminación de la desigualdad y el reconocimiento de sus derechos. Por eso invito a todas las organizaciones que trabajan en pro de la mujer para unirse y articular acciones, lo mismo que pide al gobierno central: dejar los discursos y generar acciones concretas”, agregó la concejala Ballesteros.

Lea también: 'Huerta urbana', una iniciativa para Bucaramanga y el área metropolitana

El presidente del Concejo de Bucaramanga, Jorge Rangel, mencionó al respecto que “se le dio prioridad a esta iniciativa que el Gobierno Nacional exige, y que tomarán las decisiones necesarias para el progreso de esta. Felicito la gestión de las tres mujeres en Bucaramanga y a Luisa quien presentó el proyecto”.

Una vez el acuerdo sea sancionado por el alcalde, se realizará la designación de los miembros de la Comisión Especial para la Equidad de la Mujer en el Concejo Municipal de Bucaramanga, integración para la cual se tendrá en cuenta a todas las mujeres cabildantes de la Corporación y la participación voluntaria y optativa de los hombres concejales.

“Esta no es mi lucha, esta es la lucha de todas las mujeres de Bucaramanga: desde la que está en el vientre hasta la mujer más longeva. Hoy decimos: ‘Tapabocas SI, Tapa voz NO’. A través de esta comisión buscaremos que las mujeres víctimas de toda clase de maltrato, no solo denuncien, sino que encuentren una respuesta oportuna y positiva en las instituciones responsables de su protección y de hechos que atentan contra su integridad. Nosotras no queremos más derechos, pero tampoco menos” concluyó la concejala.