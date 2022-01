Gustavo Calderón Cruz es un santandereano de 72 años y quien requiere una operación con prontitud por un tumor maligno que apareció en su rostro. El tiempo apremia. En un lapso de cinco meses dicha masa creció hasta los 12 centímetros y continúa aumentando.

Pese al rápido deterioro que ocasiona el cáncer en su cuerpo y principalmente en su cara, Gustavo completó más de un mes tratando de que la EPS en la que está afiliado autorice una cita que requiere con un cirujano. No ha podido continuar su tratamiento.

Al igual que él, miles de santandereanos diariamente sufren las demoras, desatenciones, fallas y hasta negligencias generadas por parte de Empresas Promotoras de Salud.

Conforme con el reporte más actualizado de la Superintendencia Nacional de Salud, entre enero y noviembre de 2021 se radicaron formalmente 42.631 peticiones, quejas y reclamos por inconformidades de los usuarios frente a servicios de las EPS en Santander.

Las estadísticas publicadas por la Supersalud reflejan que alrededor del 18,9% de los afiliados al sistema de salud en el departamento (2.247.689 total de afiliados) presentaron solicitudes debido a problemas en la atención.

Santander se ubica en el ‘Top 10’

El departamento con mayor proporción de quejas en el país, con relación al número de afiliados, es Risaralda. La tasa acumulada de ‘Pqr’ en dicho territorio es del 32,4%.

En el segundo y tercer puesto aparecen respectivamente Valle del Cauca (28,8%) y Bogotá (26,1).

La tasa de 18,9% reportada en Santander ubica a nuestro territorio en el décimo lugar del escalafón de departamentos con más quejas.

En comparación el promedio nacional de ‘Pqr’ tiene una tasa del 13,8%.

Aumentaron las quejas

En comparación con el mismo periodo de 2020, entre enero y noviembre de 2021 se evidenció un crecimiento en la cantidad de solicitudes y reclamos interpuestos por usuarios santandereanos, en cerca de 18,1%

En 2020 se presentaron 36.093 ‘Pqr’ en tal lapso, mientras que el año anterior este indicador se elevó hasta los 42.631 casos.

La Supersalud advierte en sus informes que el motivo más frecuente del inconformismo de los afiliados tiene relación con la “falta de oportunidad en la asignación de citas de consulta médica especializada, de otras especialidades médicas”.

Justamente es lo que ocurre en el caso de Gustavo, quien relató a Vanguardia que “el 10 de agosto de 2021 me diagnosticaron el tumor maligno, junto al ojo derecho. Necesito una operación para la extirpación del tumor y la reconstrucción del rostro. Pero no he podido avanzar en mi tratamiento.

“Tengo pendiente una autorización para cita con cirujano plástico. Hace un mes estoy tratando de que me den la autorización, pero la EPS me tiene esperando todavía. Ya presenté mi caso en la Superintendencia”, agregó el usuario afectado.

Falta de oportunidad para citas de consulta de medicina general y retrasos e inconvenientes para la entrega de medicamentos son las otras dos fallas más comunes que reportan los afiliados.

La Superintendencia Nacional de Salud dispone los siguientes canales de atención “si su Entidad Promotora de Salud- EPS o entidad que se le asimile le niega los servicios, tecnologías en salud o procedimientos incluidos en el Plan de Beneficios”.

* Línea telefónica, durante las 24 horas: nacional 01 8000 513 700 y call center 601 483 7000.

* Plataforma digital de ‘Pqr’: chatpqrdsuperargo.supersalud.gov.co.

* Portal web: www.supersalud.gov.co.

* Punto de atención en Bucaramanga: carrera 29 N° 48–08, lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en jornada continua.