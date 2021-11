Se ‘revive’ polémica por anuncio de cierre de El Carrasco

Llenas de basura podrían verse de nuevo las calles de Bucaramanga, el área y algunos municipios de Santander, tras un fallo del Juzgado 15 Administrativo de Bucaramanga que ordena a los alcaldes que cumplan con el cierre definitivo del relleno sanitario El Carrasco.

El auto, emitido el pasado 27 de octubre, “pone en conocimiento, requiere información y ordena acatar la orden judicial de cierre definitivo del sitio de disposición final El Carrasco”, dando como plazo para su cumplimiento, el próximo 10 de noviembre.

Cabe recordar que los residuos se siguen disponiendo en dicho relleno sanitario tras declararse la emergencia sanitaria.

“Requiérase al señor José Pablo Ortiz Plata en su calidad de gerente de la Empresa de Aseo de Bucaramanga, Emab, para que bajo la gravedad del juramento y antes del 10 de noviembre de 2021, inclusive, se sirva informar la fecha de reanudación de operaciones, nombres de los municipios y operadores del servicio que continúan depositando residuos en el Sitio de Disposición Final ‘El Carrasco’”.

El documento también notifica, entre otros, al alcalde de Girón, a los directores de la CDMB y la Anla, a la superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, al presidente del Concejo de Lebrija, al alcalde de Aguachica, al representante legal de la empresa Aseo Urbano, varios alcaldes y coporaciones ambientales, al director del Área Metropolitana, a gerentes de varios rellenos sanitarios y al rector de la UIS, para que se manifiesten al respecto de la problemática.

El auto es claro, pone en conocimiento, requiere información y ordena acatar la orden judicial.

Respecto a la información requerida, hace referencia precisa a informar si “se encuentran en funcionamiento los pozos de extracción forzada en la zona donde se presentó el brote de lixiviados informado en la audiencia del 11 de agosto de 2021”.

También se le pide al gerente de la Emab señalar las causas que ocasionaron el incendio reportado el pasado 24 de octubre de 2021 en El Carrasco.

Finalmente, el auto señala a los alcaldes que siguen disponiendo las basuras en dicho relleno, como los únicos responsables en caso de emergencias en este lugar.

“Adviértase que cualquier deslizamiento, falla, colapso, afectación o impacto ambiental negativo que se ocasione en el Sitio de Disposición Final ‘El Carrasco’ será responsabilidad exclusiva de los señores Alcaldes Municipales y Operadores del Servicio de Aseo que actualmente se encuentran depositando residuos sólidos en ese lugar, desatendiendo la orden de cierre definitivo...”, finaliza el documento.

Cabe señalar que este cierre ha sido prorrogado por más de diez años y ninguno de los mandatarios locales o departamentales ha definido cuál será el nuevo lugar dispuesto para el desecho de las basuras.

Ante la orden del cierre, el pasado agosto el área metropolitana atravesó por una crisis sanitaria ante el represamiento de más de 20 mil toneladas de basura en las calles, y es por esta razón que los mandatarios optaron por seguir usando El Carrasco.

¿Qué dice la Emab?

Ante este fallo judicial y atendiendo a que es notificado en el documento, esta redacción se comunicó con el gerente de la Emab, José Pablo Ortiz, quien manifestó que recibieron con asombro dicho auto emitido por un juez.

“Recibimos con sorpresa el auto del Juez 15 Administrativo de Bucaramanga porque no vemos ninguna otra opción que no sea El Carrasco. Aguachica, ni se puede llamar opción con todos los problemas ambientales y de costos que representaría ese traslado, además de que no contamos con la flota suficiente para realizar esa actividad”.

Para Ortiz, El Carrasco es la opción más viable por el momento y su uso no acarrearía ningún problema.

“El Carrasco no ofrece ningún problema ni en estabilidad ni amenazas ambientales, por el contrario, es la única solución que tememos a la mano”.

Uso de El Carrasco mientras se encuentra otra solución

El gerente de la Emab es claro en manifestar que si bien se requiere buscar otro sitio para la disposición final de basuras, eso no se hace de la noche a la mañana y menos si no hay voluntad de las partes.

“Lógicamente hay que implementar un nuevo sitio de disposición, se está tratando de que sean los predios ya identificados en Lebrija. Necesitamos de la buena voluntad del Concejo Municipal y del alcalde de Lebrija para que se someta a consideración y se realice el cambio de uso de esa zona para que pueda implementarse, ya después vendrá la socialización con la comunidad.

“Lebrija no tendría sino beneficios, podría tener regalías, generar empleo, reducción en costos de recolección y transporte”.

¿Cuánta vida útil tiene El Carrasco?

La Emab con el apoyo de expertos en el tema, han radicado un nuevo estudio sobre el uso de El Carrasco, “según un diagnóstico que hemos hecho, el cual remitimos a la CDMB (...) consideramos que podemos disponer entre un millón y dos millones de metros cúbicos adicionales en El Carrasco antes de su clausura definitiva. Esto permitiría un tiempo entre tres y cinco años”, mientras se encuentra una solución definitiva..

Por el momento, la Anla viene haciendo una entrega como autoridad ambiental a la CDMB. Precisamente este miércoles se realizárá una visita a El Carrasco para trasladar la autoridad ambiental a la CDMB, “pero vemos con preocupación que el Juez 15 decida amenazar con sancionar si se autoriza disponer en El Carrasco, eso nos parece completamente inviable”.

Ortiz hace un llamado a la cordura y sensatez, “hay que entender cuáles son las posibilidades y las basuras no se pueden quedar en las calles; es muy claro, esto es algo que la Alcaldía de Bucaramanga y la Emab, a toda costa, no va a permitir porque sería una catástrofe”.

Tras el cierre definitivo de El Carrasco, unas mil toneladas diarias de basura correspondientes a Bucaramanga, el área y otros municipios, estarían en las calles desatando una emergencia ambiental.