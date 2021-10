Se robaron 14 postes del alumbrado sobre la Transversal El Bosque

A los delincuentes no les bastó con el robo secuenciado de al menos 16 tapas de alcantarilla sobre el Tramo II de la Transversal El Bosque. Siguieron con las barandas de protección peatonal que se encuentran en inmediaciones de la nueva glorieta del Anillo Vial. Y, ahora, arremetieron contra los postes del alumbrado público.

Los habitantes de este sector, especialmente los de Cañaveral, están preocupados con la situación. Además de los problemas de inseguridad, se suma que la falta de mantenimiento de las áreas verdes provocó el crecimiento desmedido de la maleza a tal punto de acabar con los pasos peatonales.

“Nos toca caminar por la calle y es un riesgo porque los vehículos no son precavidos. En la noche es muy osado hacer esto porque la zona está oscura y los ladrones se esconden en ese monte. Esta vía se ha vuelto realmente un despropósito”, comentó uno de los ciudadanos que acudió a esta redacción para denunciar la situación.

Mauricio González, otro de los denunciantes, dijo que “los bandidos han llegado a robarse la infraestructura del alumbrado público completa, sin ningún reparo y dejando toda la zona a oscuras. Esto facilita aún más que se continúe delinquiendo en el sector”.

En un video realizado por un ciudadano, donde queda en evidencia la delicada situación, se cuenta la desaparición de al menos 14 luminarias, dobles y sencillas, del alumbrado público.

“Si esto continúa así, esta vía va a quedar totalmente desprotegida porque en la noche no va a ver iluminación. Nosotros pensamos que esto no se lo está robando cualquier persona, esto debe ser una mafia. Para quitar este tipo de elementos se deben manipular equipos de corte porque no se hace con segueta”, aseveró.

Los denunciantes presumen que estos hurtos se están llevando a cabo en horas de la noche. En ese sentido, entre ellos mismos han invitado a la comunidad para que quienes vean algún tipo de intervención llamen a la Policía Nacional.

“Generalmente las empresas no trabajan de noche, entonces ver a alguien interviniendo o manipulando elementos de la infraestructura pública a esas horas debe inquietar y por eso necesitamos que se hagan las denuncian apenas vean algún movimiento extraño”, precisaron.

Por otro lado, se pudo conocer que a una empresa constructora, hace unos meses atrás, desconocidos se llevaron una estructura metálica que servía como apoyo al cruce de redes sobre el Río Frío.

“Esta estructura tenía unas dimensiones considerables y un gran peso, por lo cual uno presume que es una banda organizada que tiene un vehículo grande para movilizar este tipo de materiales”, afirmaron.

Lea también: Confusión y caos en Bucaramanga y el área por segundas dosis de Moderna