¿Se siente insegura?: Aumentan los casos de delitos sexuales contra mujeres en Bucaramanga

Agregó que “este tipo de violencia ocasiona embarazos no deseados, abortos provocados, problemas ginecológicos e infecciones de transmisión sexual, entre ellas la infección por el VIH”.

De acuerdo con el abogado Rafael Gómez, “la violación sexual cometida implica que se forzó a la víctima a mantener relaciones sexuales, y es delito tanto el hacerlo como el intentarlo”.

“Presionar a una víctima es tipificado como contacto sexual no deseado. Esto incluye tocar a la víctima en los senos, los genitales, la parte interior de los muslos, el trasero, la entrepierna en partes desnudas o a través de la ropa”, añadió.

Además, dijo, “el acoso sexual o cualquier experiencia sexual no deseada que no involucre tocar también se castiga por la ley. Esto incluye abuso verbal o compartir pornografía no deseada. Esto puede ocurrir sin que la víctima se dé cuenta”.

También recordó que “los actos de violencia sexual pueden ocurrir debido a que la víctima no puede consentirlos debido al consumo de alcohol o drogas. El consumo de alcohol o drogas puede ser voluntario o involuntario. Independientemente de ello, no es culpa de la víctima”.

“Es importante saber que el contacto sexual pasado no implica consentimiento. Cualquier contacto o actividad sexual, física o no física, requiere que ambas personas estén de acuerdo de manera libre, clara y voluntaria”, puntualizó.