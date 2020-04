$!Sí podrá salir a ejercitarse, pero deberá acatar ‘reglas de juego’

Si bien es un ‘respiro’ en medio de esta larga cuarentena por la que atravesamos, el permiso que se le otorgará a usted a partir del próximo lunes está sujeto a varias ‘reglas de juego’.

¿Cuáles son?

No podrá salirse de un kilómetro a la redonda de su casa y si va en cicla deberá tenerlo muy presente; no podrá ejercitarse en grupo y por ende deberá mantener la debida distancia con las personas; no se le permitirá utilizar los aparatos de gimnasia de los parques y, para mayor precisión, los niños no podrán exceder los 30 minutos en sus actividades físicas, mientras que los adultos dispondrán de una hora.

Las directrices se cumplirán al pie de la letra, pues la idea es que la gente no tenga al deporte como ‘excusa’ para violar la medida vigente del aislamiento preventivo obligatorio que, según el Presidente de la República, se extendió hasta el próximo 11 de mayo.

En medio de las nuevas disposiciones, se sabe que a partir del próximo 27 de abril las personas podrán salir a hacer deporte al aire libre, siempre y cuando se mantengan con máximo rigor las medidas preventivas.

Para muchos amantes del deporte e incluso para los padres de familia y los jóvenes, la noticia fue bien recibida.

Habla el Inderbú

Consuelo Rodríguez Gil, directora del Instituto de Deporte y Recreación de Bucaramanga, Inderbú, aseguró que el Municipio diseña estrategias para garantizar que estas medidas cumplan su objetivo.

Fue enfática en aseverar que “la gente no puede utilizar estos permisos para promover el desorden o la indisciplina ciudadana”.

La funcionaria aseguró que se coordinarán algunas medidas que tendrán que ser estudiadas y dirigidas directamente por el Municipio, siguiendo la orden nacional.

Rodríguez Gil reiteró que, por ahora, los bumangueses podrán salir de su casa a caminar, trotar o montar bicicleta en un radio de un kilómetro alrededor de sus casas y de forma individual.

No obstante, si alguna persona es descubierta haciendo actividad física a más de un kilómetro de su domicilio, será multada como cualquier otra que viole la cuarentena que se extenderá hasta el 11 de mayo.

Dijo que los niños deberán estar debidamente acompañados por sus padres o sus tutores.

Argumentó que sí se deben habilitar espacios para que las personas, ya sea por salud física e inclusive por salud física, puedan tener algún tiempo de práctica deportiva; obviamente con todas las limitaciones y bajo la premisa de una práctica individual.

La Directora del Inderbú señaló que, según el Decreto Presidencial, se incluyen actividades al aire libre como correr, caminar de manera individual o trotar, siempre respetando las distancias y las aglomeraciones.

Expresó que, de la mano de los deportistas y de sus funcionarios, se contemplan estrategias que garantizarán estos espacios.

Sin embargo, fue enfática en decir que no se permitirán ‘reuniones de deportistas’ ni excesos por parte de la comunidad.