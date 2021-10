Si usted es migrante así puede acceder a la vacunación contra el COVID-19 en Bucaramanga y el área

Presentando únicamente el documento de identificación, sin importar su estado de regularización en el país, los migrantes podrán asistir a la jornada masiva de vacunación contra el COVID-19 que se realiza en Bucaramanga y el área metropolitana.

Bucaramanga

La Secretaría de Salud de Bucaramanga, informó que en la ciudad se encuentran más de 20 mil dosis de la vacuna contra el COVID-19 disponibles para iniciar la vacunación de migrantes, sin importar su estado de regularización.

“Tenemos más de 20 mil vacunas para ellos, no tenemos problemas con los biológicos y esperamos que todos puedan acceder a vacunarse. De momento avanza de manera positiva en sectores como Morrorrico", manifestó, Juan José Rey, secretario de salud de Bucaramanga.

Los interesados podrán asistir, junto con sus hijos mayores de 12 años, sin importar si están estudiando o no, a cualquiera de los puntos habilitados presentando únicamente su documento de identidad.

Desde las 7:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, la ciudadanía podrá asistir a cualquiera de los 29 puntos activos como los centros de salud de los barrios Morrorrico, Toledo Plata, Mutis, Girardot, La Joya, La Libertad y Bucaramanga, las IPS Colsubsidio, Clinicentro Colsanitas, Sinergia, CDI, Neurotrauma, Ocupasalud, Cajasan y Salud total; al igual que el Hospital Universitario de Santander, Uimist, Clínica Bucaramanga, Clínica San Luis, Clínica Regional del Oriente, Coomultrasan de la 27 y al Dispensario Médico de Bucaramanga.

También podrán ir al Centro Comercial Cacique, Centro Comercial La Isla, Teatrino UIS, San Andresito La Rosita, Centro Comercial Acrópolis, Homecenter y Recrear del Norte.

La jornada se extenderá hacia el barrio Colorados de 8:30 a. m. a 1:00 p. m., Centroabastos de 5:00 a.m. a 10:00 a.m., barrio Tejarcito Norte desde las 9:00 a.m., las instalaciones de la Dian de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y en el bar 'La Cerve' a partir de las 3:00 p.m.

Floridablanca

En Floridablanca, se habilitaron dos puntos para continuar con la jornada masiva de vacunación de la población migrante.

Si usted está interesado en aplicarse la vacuna contra el COVID-19, puede a acceder a la Unidad Materno Infantil, ubicada en la carrera 5 # 6-34 de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde en jornada continua, o a la ESE Hospital San Juan de Dios, en la Carrera 8 # 3-30, de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde en jornada continua.

En los barrios La Esmeralda y Villa luz se estará presentando la modalidad 'casa a casa' desde las 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Piedecuesta

Piedecuesta hace un llamado a los migrantes venezolanos para que se unan a la ‘Gran Vacunatón’, que se llevará a cabo este miércoles y jueves en el salón comunal del barrio Hoyo Grande de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, el único requisito es mostrar documento de identidad.

Girón

Por su parte en Girón estarán disponibles las primeras dosis de AstraZeneca para migrantes mayores de 18 años y primeras dosis de Moderna para adolescentes de 12 a 17 años, mujeres gestantes de 12 semanas en adelante y madres desde los 40 días postparto.

Los biológicos se aplicarán en el Parque Principal de Girón de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 3:00 p m., en la vereda Palogordo de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., en el salón comunal El Palenque de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 3:00 p m. y en la Clínica Girón E.S.E. a partir de las 6:00 p.m. a 9:00 p.m.