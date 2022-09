$!‘Sigo atraído por la colmena invisible de la poesía’: Rymel Eduadro Serrano Novoa

Aunque estudió literatura, antropología, filosofía y, como él dice, “de todo un poco”, a Rymel Eduardo Serrano Novoa no se le define de manera precisa por sus títulos académicos, sino por su “pasión por las letras”, las suyas y las ajenas.

Él es ante todo un poeta, un escritor o un amante del buen escribir. Ha sido investigador, académico, ensayista e incluso fue el creador del Programa de Literatura de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB, que ha sido el semillero de los mejores escritores de los últimos tiempos en Santander y en Colombia.

Su obra cumbre, ‘El Mal Pastor’, definida como un hermoso y potente poemario, lo catapultó como un experto en literatura latinoamericana.

El autor, de 63 años y santandereano por adopción, tiene una maestría de Humanidades con el Tecnológico de Monterrey, fue docente en Buenos Aires y ha trabajado en programas virtuales de literatura, tanto en la UNAB como en la UCC.

Siempre ha tenido a la poesía como el imán de sus sentidos. Al mismo tiempo es un acérrimo defensor del trabajo del escritor; de hecho, en su poema ‘10 de mayo’, que es una especie de epístola que él les envía a varios amigos, dijo sentirse “atraído por la colmena invisible de la poesía, que sigue siendo el único remedio que no me asesina por la espalda mientras me abraza de frente”.

Con esta frase, él hizo una paráfrisis de unos versos del gran poeta Rainer M. Rilke.

A propósito de la Feria Ulibro, que termina hoy, Serrano Novoa es el invitado en nuestra charla dominical.

Usted es un auténtico decano de las letras. ¿Qué opinión le merecen los nacientes escritores en Santander?

“En nuestra tierra hay talento por doquier. Si no le cree, puede darse una vuelta por la Feria Ulibro, que es una prueba fehaciente de lo que digo. Allí se detectan talentos emergentes en los diferentes espacios que el certamen literario les brinda”.

Dicen que ser escritor no es fácil, que es “una tarea titánica”. ¿Qué piensa de ello?

“Para nadie es un secreto que lograr un futuro como escritor es complicado. Son muchos los que se esfuerzan a diario por conseguir este objetivo, pero solo unos pocos alcanzan la meta. Por fortuna, nuestros jóvenes artistas empiezan a cruzar las fronteras locales. Esta nueva generación de talentosos escritores ya se asoma en el panorama colombiano e incluso en el extranjero”.

Usted hoy es un ‘veterano’ de la literatura e incluso vive en Curití, en medio de la naturaleza y alejado un tanto del estrés urbano. ¿Cómo fue en sus inicios esa labor de publicar sus poemas?

“Eran otras épocas para los poetas, era de manera precisa una odisea publicar. En algunos casos, ni los familiares más cercanos sabían que había un verdadero poeta en casa. La verdad es que no existía una política que apoyar nuestro trabajo. A veces el escritor, casi miedoso de una persecución por su actividad en alguna época, guardaba en sus baúles los versos más creativos. Por eso hoy resalto las ganas de un grupo de personas con inquietudes y apoyos, con los que se les quiere dar más oxígeno a la actividad poética, tal y como ocurre en Ulibro”.

En la edición 2022 de este certamen, que cumple dos décadas de historia y que hoy llega a su último día, usted estuvo muy diligente orientando a los asistentes a sus conversatorios a explorar diversos géneros literarios y ámbitos culturales, mediante la lectura de textos comentados en foros o espacios virtuales del encuentro. Sin embargo, muchos desconocen que usted fue uno de los primeros promotores de esa primera feria, por allá en el año 2003. ¿Qué recuerda de ese entonces?

“En mi memoria está la inauguración de la primera feria Ulibro, en la que leímos ‘Las desventuras de la gracia: ocho poetas santandereanos’. En ese entonces, la poesía tuvo protagonismo y logramos un encuentro de poetas, entre los que estuvieron Juan Gustavo Cobo y Yirama Castaño, por citar solo a dos de ellos”.

Usted también dirigió la Editorial UNAB y hoy, dando un bonito salto de la ciudad al campo, lidera la Editorial Árbol Solo, que justamente le rinde un homenaje a la vereda en donde pasa sus días con su familia. ¿Cómo ha sido ese reto editorial?

“Habría que decir que con la gran demanda que tienen las empresas editoriales, la popularidad de los libros electrónicos y lo avanzados que están los software, la publicación de libros no ha sido tan fácil. Se requiere experiencia creativa y empresarial. En mi caso, junto a mi esposa, hemos logrado avances. Por ejemplo, ya hablamos de la colección titulada ‘Lira Lila’. En la publicación de libros es preciso tener la paciencia para construir un catálogo de libros coherente. Aquí, en Santander, no hay muchas editoriales y casi que no se sabe distribuir la producción literaria. Lo que hay es la modalidad de una imprenta, en donde el escritor va, dice que le impriman y ya. Por eso, sus obras a veces no trascienden”.

¿Qué consejos les da a los nuevos escritores?

“Que sean ellos mimos, con sus propias voces y líneas, sin que ello implique refugiarse en originalidades raras o extravagantes. Recuerden que nunca hay que compararse con otras personas: cada uno tiene su propio ritmo y hay que darle al proceso de escritura el tiempo que necesite”.