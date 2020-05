Ricardo Díaz González, mediante derechos de petición y reclamos a la inmobiliaria que le tenía arrendado un apartamento en el sector de La Aurora, denunció que lo están obligando a pagar los arriendos de abril, mayo y junio, pese a que él desocupó ese apartamento en marzo pasado.

Su historia es muy particular. Él había firmado un contrato de arrendamiento con la inmobiliaria por un apartamento en la Unidad Residencial Portobello, situada en el referido barrio, el cual se vencía el 26 de marzo pasado.

Quince días antes de ese plazo, él procedió a desocuparlo: pagó el arriendo correspondiente a marzo y acordó entregarlo el día 24 de ese mismo mes.

Pero, por la declaratoria del aislamiento preventivo, la entrega nunca se protocolizó: “Ahora me están obligando a pagar los meses de abril, mayo y junio, supuestamente por el Decreto Presidencial. No es justo, porque ya no vivo en ese lugar”.

En el papel, la inmobiliaria se está apoyando en el Decreto Legislativo número 579 del 15 de abril, por el cual se adoptaron medidas transitorias sobre los citados temas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

Sin embargo, Díaz González alegó que “la inmobiliaria no tiene en cuenta que el Decreto fue emitido el 15 de abril de 2020; es decir, 22 días después de haberse terminado el contrato de arrendamiento y de no haberse cumplido la cita de entrega por causas ajenas a mi voluntad”.

“Con este actuar están vulnerando mis derechos fundamentales, más aún cuando el arriendo del apartamento yo lo pagaba para que viviera mi señora madre, de 79 años de edad, con una hermana discapacitada y un hermano con 60 años de edad que no cuenta con ningún tipo de ingreso y que, de igual manera, se ven afectados por la situación que se está viviendo a nivel mundial”, reveló.

Casos como este han sido denunciados durante las últimas semanas. Los inquilinos manifiestan sus inconformidades respecto a las medidas anunciadas por el Gobierno sobre los contratos de arrendamiento para el término del estado de emergencia.

Así mismo los administradores, consejos de administración y propietarios tienen sus dudas en torno a los cobros de las cuotas de administración, sobre todo por la dificultad que tienen las personas de cumplir con tales obligaciones.

El tema es grave si se tiene en cuenta la gran necesidad que existe en esta época de pandemia, pues es fundamental garantizar los derechos a la vida y a la salud, a la seguridad, a la salubridad y a un ambiente sano, acatando las normas y evitando los contagios y la propagación del virus en cada copropiedad.

La voz de un experto

En cuanto a las condiciones de pago, Ramiro Serrano, experto en el tema, recordó que el Decreto “hace estipulaciones especiales y dice que las partes deberán llegar a acuerdos directos sobre las condiciones de pago de los cánones correspondientes al periodo indicado, en el cual no se pueden incluir intereses de mora, indemnizaciones o sanciones”.

En cuanto a los reajustes, recordó que quedó aplazado el reajuste anual de las cuotas de administración del 15 de abril al 30 de junio. Sólo a partir de julio 1 las cuotas deberán pagarse con reajuste.

“Las copropiedades que no hayan reajustado sus cuotas deben tener en cuenta que, si se realizan asambleas no presenciales antes del 30 de junio, los reajustes en la cuota de administración sólo podrán cobrarse desde el 1 de julio de este año”, recalcó Serrano.