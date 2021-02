Solicitan a la Anla audiencia pública sobre Conectante C1-C2

El Comité para la Defensa de los Cerros Orientales solicitó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, una audiencia pública sobre la licencia ambiental otorgada para la Unidad Funcional 1 de la Autovía Bucaramanga–Pamplona, conformada por la Conectante C1-C2.

El objetivo de esta gestión, dicen voceros del Comité, es que se propicie el espacio de participación ciudadana para que se diga la verdad sobre este proyecto y donde se pueda demostrar que este nuevo corredor que pretende atravesar los cerros orientales de Floridablanca no es viable.

Milady Tovar, concejal de Floridablanca, aseguró que “la ley exige enviar una solicitud con 100 firmas y, en esta ocasión, se enviaron 1.000 firmas de santandereanos para exigirle a la Anla que explique por qué entregaron la licencia ambiental y por qué la van a modificar sabiendo que el Comité interpuso una tutela y dos acciones populares”.

Además, “todas las ventajas que supuestamente está vendiendo el Gobierno Nacional con esta infraestructura no se cumplirá. Por ejemplo, no van a quitar el tráfico pesado, no se disminuirán los tiempos de transporte y no será una vía primaria porque no cumple el ancho”, acotó.

Se espera que a más tardar la próxima semana ya tengan respuesta de la Anla.

¿Por qué tanto rechazo?

La concejal de la Liga de Gobernantes aclaró que no se está atacando todo el proyecto, conformado por cuatro unidades funcionales y cuyo costo llega a los $1,4 billones.

“Nosotros estamos atacando el tramo de la vía que empieza desde inmediaciones de la Universidad Pontificia Bolivariana (autopista Piedecuesta–Floridablanca) y va hasta el kilómetro 8 (de la vía Bucaramanga–Pamplona) porque se puede hacer desde Sevilla hasta el kilómetro 39, solo por nombrar una de las opciones. Así se evitarán muchas irregularidades como la tala de más de 17 mil árboles”, afirmó.

Para tener argumentos validos, el Comité indicó que a la licencia expedida por la Anla se le han efectuado estudios técnicos, en los cuales se han hallado imprecisiones que ponen en consideración el diseño de la Unidad Funcional 1.

“Se van a utilizar explosivos para poder hacer los 22 puentes, pero en la licencia no está claro cómo va a ser ese manejo. Los expertos aseguran que esto va a tener consecuencias graves para los campesinos del sector, porque al momento de activarse las detonaciones, por su onda, se va a afectar el agua subterránea y los animales”, explicó Tovar.

No obstante, se identificó que, si bien, se está vendiendo como una vía primaria, no es así porque no cumple con el ancho que es de 24 metros, según la normativa.

“Teniendo en cuenta las especificaciones del plano del Consorcio, la vía no llega ni siquiera a los 17 metros de ancho, entonces si esto no es una vía primaria, no nos pueden poner un peaje y al no poner un peaje no les va a dar el cierre financiero de esta obra que cuesta más de 1,4 billones”, explicó la concejal.

Con respecto a las afectaciones en el ecosistema, el Comité prevé que se van a afectar más de 50 cuerpos hídricos con estos 22 puentes, más el Río Frío. Lo anterior, sin mencionar la tala de árboles que fue la razón por la que inició toda esta lucha.

“En ningún momento hablan del Río Frío, ni de cuáles van a ser las obras de mitigación y cómo será el manejo adecuado del agua para Floridablanca. En la visita del 21 y 22 de enero de 2020 le demostramos al Consorcio, a la ANI y a la Anla unos nacimientos que no habían tenido en cuenta en Casablanca y ahora tienen que hacer el cambio del trazado de este último tramo”, indicó.

Obra no avanza

Vanguardia pudo establecer que la obra tiene serios atrasos. De hecho, la ejecución está muy por debajo de lo programado.

Los trabajos solo van en un 10%, por lo que la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI le dio al concesionario un periodo de Cura que vence este sábado 13 de febrero, para que se pusiera al día con las obras. Si no cumple se iniciaría un proceso sancionatorio.

Manuel Felipe Gutiérrez, presidente de la ANI, aseguró que ven con preocupación esta situación y no tolerarán incumplimientos del contrato de concesión, por lo que se actuará como corresponde.

“No entendemos por qué se está dando. He dado la instrucción a la interventoría, como a los funcionarios de la ANI, para que hagan un estudio detallado y juicioso de lo que está pasando. Si se debe a incumplimiento del concesionario adoptaremos los correctivos que están en el contrato y en la ley”, sostuvo.

Extraoficialmente se pudo conocer que el concesionario tiene la intención de ceder el contrato y que podría ser con la firma BTS que efectúa trabajos viales en Cundinamarca y Boyacá. No obstante, antes que se cumpla el periodo de cura, presentará la reprogramación de las actividades para las unidades funcionales 2, 3 y 4.

La Unidad Funcional 1 tienen un plazo de entrega de 34 meses por inconvenientes con predios e intervención.

Características

La Unidad Funcional 1 de la autovía Bucaramanga – Pamplona está conformada por la Conectante C1-C2. Se trata de una vía nueva, en calzada sencilla, localizada en Floridablanca, en su totalidad.

Tendrá una longitud de 14,6 kilómetros, en la que se contempla la construcción de 22 puentes vehiculares con longitudes aproximadas de 3,2 kilómetros.