Sólo cinco de cada diez bachilleres de colegios oficiales acceden a la universidad en Bucaramanga

De acuerdo con Juliana Salcedo Moreno, experta en temas de educación oficial, “los próximos gobiernos deberán subir este porcentaje del 50 % de acceso a las aulas en los planteles oficiales y en ello deben trabajar en equipo con las instituciones de educación superior y con los empresarios”.

“No dejar a nadie atrás debe ser un propósito de ciudad, toda vez que debe existir mayor inclusión a la formación profesional en el sector público” dijo la experta.

Además, dijo Salcedo Moreno, “es fundamental tener en cuenta aspectos como la pertinencia y la calidad de la educación media para garantizar un óptimo tránsito hacia la educación superior”.

Ella hace referencia a que “los programas de acceso se encuentran centrados en los ítems más altos de las pruebas de Estado, por lo que los jóvenes de 17 a 21 años quedan por fuera de la cobertura de educación superior en Colombia ante los bajos rendimientos que se registran en los colegios oficiales”.

Ella destacó el hecho de que “muchos jóvenes, antes que ir a una carrera profesional específica, están accediendo a los estudios tecnológicos, lo cual es positivo. Gran parte de jóvenes de colegios no oficiales no escalan a un título profesional, ubicándose en un nivel técnico o tecnológico. Lo cual no es del todo malo”.

Sin embargo, para la experta, “la gente no cree que una opción de su proyecto de vida sea formarse en términos profesionales. Esto, porque hay ciertas lógicas que han permitido a los jóvenes obtener ingresos rápidos sin necesidad de estar cinco o seis años en una universidad”.