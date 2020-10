A la fecha, son 4.439 las personas en el departamento que padecen de COVID-19. Esta cifra para el 17 de septiembre era de 5.231 contagios activos, lo que representa una disminución de positivos cercana al 19%.

De hecho, el lunes 5 de octubre el Ministerio de Salud reportó para Santander 222 nuevos casos. Y si miramos las cifras de fallecimientos la curva tiene el mismo resultado.

Como si fuera poco, el 1 de octubre se reportaron siete fallecidos por causas asociadas al virus. La última vez que Santander llegó a un dígito en su cifra de decesos fue el 5 de agosto, es decir, dos meses atrás.

Desde que comenzó la pandemia, 27.040 personas ya se han recuperado del virus en Santander y otras 1.342 personas murieron por la misma causa.

Entonces, ¿Santander convirtió el pico en meseta?

Para Laura Rodríguez, médica y epidemióloga de la UIS, es muy probable que el pico de la pandemia en el departamento no llegue de manera pronunciada, sino que se mantenga el patrón de meseta en las cifras.

“Parece que se está estabilizando un poco la cifra de contagios y sí tuvo que ver con las medidas restrictivas en agosto. Pero de todas maneras el llamado es a no relajarnos, ni las autoridades ni los ciudadanos porque, por ejemplo, las cifras de ocupación de UCI no han disminuido notablemente. Es probable que no lleguemos a un escenario en donde se rebase la capacidad hospitalaria”, dijo la epidemióloga.

Lo otro que puede estar ocurriendo, según la experta, es que con la estrategia PRASS la positividad de las muestras cambió.

“Antes teníamos cierta cantidad de muestras de las instituciones de salud, de personas que reportaban síntomas o contactos cercanos. Cuando empezó PRASS se hace no solo la identificación de personas con síntomas sino de población de alto riesgo asintomáticos. Eso implica que la cantidad de muestras es la misma pero el acceso de éstas a otros casos ha disminuido y puede variar la positividad”, dijo Rodríguez.

Otra de las posibilidades para la baja en contagios podría esta asociada a un cambio en la fuerza de afectación del virus en las personas, pero esta hipótesis tiene menos probabilidad.

En el departamento, de acuerdo con datos del domingo 4 de octubre, hay 42 municipios con el virus activo. Bucaramanga (1.474), Barrancabermeja (1.032), Floridablanca (664), Piedecuesta (413), Girón (350) y San Gil (54) son los municipios con más positivos a la fecha.

De estos casos activos, 2.175 son hombres y 2.042 mujeres. 255 de los casos activos se encuentra en Unidades de Cuidados Intensivos, 588 están hospitalizados y 3.374 se recuperan en su hogar.