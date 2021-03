Solo seis colegios públicos en el área metropolitana están en alternancia

Tan solo dos de los cuatro municipios que conforman el área metropolitana de Bucaramanga han dado inicio a las clases en las instituciones educativas del sector oficial, después de un año de haberse suspendido las actividades académicas en las aulas.

Los otros dos aseguran que aún no están dadas todas las condiciones para salvaguardar la vida de los docentes y estudiantes, tras la epidemia generada por el COVID-19.

Girón, con 18 instituciones educativas y 56 sedes oficiales, fue el primer municipio en apostarle al modelo de alternancia, avalado por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación.

Sin embargo, esta primera etapa la hizo con aquellos que están concesionados como el de Nuestra Señora de Belén que cuenta con una matrícula de 1.377 alumnos, el Gabriel García Márquez con 1.278 y el Mario Morales Delgado con 1.320 alumnos.

La Secretaría de Educación Municipal, si bien reconoce que la cifra es baja, aseguró que, actualmente, se consolida cada uno de los planes de alternancia que han radicado los colegios públicos y privados, con el fin avanzar con las visitas correspondientes y poder avalarlos lo más pronto posible.

En el caso específico del sector público, donde hay más de 23 mil estudiantes matriculados, el Gobierno Local está a la espera de la adjudicación de un proceso licitatorio correspondiente a la adquisición de elementos de bioseguridad.

Bucaramanga

Entre tanto, en la capital santandereana se tienen 47 instituciones educativas y 121 sedes oficiales, con una matrícula que, a la fecha, supera los 78 mil estudiantes.

Ana Leonor Rueda, secretaria de Educación Municipal, comunicó que se avanzó significativamente en los planes de alternancia, pero aún está pendiente la llegada de los elementos de protección personal.

No obstante, ya se tiene definido que el próximo colegio oficial en iniciar este modelo es el Tecnológico Salesiano Eloy Valenzuela que se suma al del Café Madrid, Los Colorados y Nuestra Señora de Fátima, que recientemente abrieron sus puertas.

La meta, dijo la funcionaria, es finalizar este mes con todos los oficiales en plan de retorno gradual, tal y como también lo ha solicitado el Ministerio de Educación.

Sin fecha definida

En los municipios de Floridablanca y en Piedecuesta aún no se tiene ni siquiera fecha fija para iniciar con este proceso.

Pedro Osma, secretario de Educación de Floridablanca, aseguró que no se cuenta con un solo plantel oficial, de los 16, en esta instancia, donde se tiene una matrícula cercana a los 31 mil alumnos registrados.

“Se conformó una comisión de tres rectores y tres delegados de la Secretaría de Educación para que dialoguen y construyan todo el proceso de alternancia eligiendo quiénes van y quiénes no van. Pero no es preciso decir con quiénes se va a empezar”, acotó.

Adela Silva, secretaria de Educación de Piedecuesta, por su parte, señaló que la demora se debe a que aún no se tienen los elementos necesarios para el estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

“Sin esto no puedo dar una fecha. El Municipio está contratando para tener la disponibilidad de todos los elementos que se necesitan para los 79 establecimientos educativos, hasta que no tengamos eso no podemos hablar todavía de alternancia en los colegios públicos”, subrayó.

En el municipio ‘garrotero’ la matrícula oficial para este año superó los 28 mil menores.

DATO: 78 colegios privados tienen ya aprobada la alternancia en Bucaramanga, Floridablanca y Girón.