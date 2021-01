$!“Solo siento una molestia mínima en el brazo”: Bumangués que recibió vacuna contra Covid-19 en Estados Unidos

La vacuna contra el Coronavirus llegó a la vida de Carlos Hernán González antes de lo esperado. Este bumangués de 38 años, radicado hace 11 en Nuevo México, Estados Unidos tenía claro que iba a recibir la inmunización contra el virus, pero no imaginaba que sería tan pronto.

Una llamada de la empresa donde trabaja como ingeniero le abrió la posibilidad de recibir la vacuna, pese a que en las primeras fases la prioridad es el personal médico y los adultos mayores.

“Me llamaron de recursos humanos y me preguntaron ¿quieres la vacuna?, aunque previamente ya nos habían interrogado y yo había manifestado que si podía ser el primero en la línea lo quería hacer. Mi familia también vive aquí y ellos están dudosos. Yo siempre tuve claro que apenas tuviera la oportunidad de vacunarme lo iba a hacer”, relata Carlos Hernán.

Esta oportunidad pudo tomarla debido a que cuando no hay el flujo esperado de personas para vacunar, empiezan a llamar a otras para que reciban la inyección, en lugar de arriesgarse a perder el medicamento una vez esté fuera de su ambiente. Así las cosas, González recibió la primera dosis de la vacuna el jueves 7 de enero a las 4:00 p.m.

Lea también: Por temas de contratación, estrategia Prass en Floridablanca, Girón y Piedecuesta está suspendida.

“Recibí la llamada y me indicaron a qué lugar debía dirigirme. Fui al parqueadero donde acostumbran a hacer las ferias. Allí tienen toda la logística. Me guiaron hasta el lugar donde debía estacionar y todo fue desde mi carro. Se me acercó una enfermera, me pidió mi licencia y mi tarjeta de seguro médico, me registraron y a los 10 minutos volvió con la inyección y el certificado de vacunación”, dijo.

Una vez aplicado el fármaco, Carlos Hernán tuvo que esperar 20 minutos en su vehículo por si registraba alguna reacción adversa. Pasado ese tiempo recibió la visita de un médico, quien después de algunas preguntas lo dejó volver a su casa. En tres semanas deberá volver por la segunda dosis.