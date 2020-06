Nunca pensamos que no íbamos a poder. Estábamos aferrados a Dios y gracias a Él mi mamá es un ‘roble’. Ella era la que corría más riesgo y duró dos meses en poder superarlo,

contó Javier con un tono de admiración y amor inconfundible.

A esa mujer no se le notan los años, explicó su hijo, y pese a tener hipertensión y problemas con la tiroides a ella el virus no le dio tan duro. “Ella es un ejemplo de vida, de madre. Pudimos pasar juntos este momento y eso no se me va a olvidar”.

Los días comenzaban a las 7:00 de la mañana. Una hermana de Javier les dejaba comida en la puerta del apartamento. Ellos, sin ver a su familiar, abrían la puerta y recogían los alimentos. Lo mismo hacían con la basura.

Depende de los síntomas las horas se hacían más llevaderas. A Marina la deficiencia respiratoria no la afectó tanto. Pero los dolores de cabeza no la dejaban en paz. En cambio, a Javier la respiración se le entrecortaba y fue él, y no su mamá de 80 años, quién tuvo que asistir de urgencias a una clínica.

Cuando no había mucho dolor ni mucha tos, Marina ocupaba las horas narrando historias de su vida. Javier, como buen hijo, escuchaba atento mientras amenizaba la tarde con boleros desde Youtube.

“Ella comenzó a retroceder y a recordar historias con mi papá. Me contaba todo, historias de mis tíos, cómo se casó. Cosas que ya sabía, pero ahora con detalles más concisos. Como teníamos el tiempo, mi mamá se extendía. Me recordaba de mi infancia, hablaba sobre cómo eran mis hermanos, de cómo superó los problemas financieros”, recuerda Javier.