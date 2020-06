Durante el segundo semestre de 2019 quedó terminada la construcción del tanque de almacenamiento de tres mil metros cúbicos de agua, en el sector de La Esmeralda, en Girón. A la fecha, esta estructura sigue sin prestarle un servicio a la comunidad y quienes resultarían beneficiados con esta inversión exigen una explicación.

La inversión contempló la construcción de dicho tanque, así como la adecuación de las líneas de conducción San Juan - autopista Bucaramanga – Girón y autopista Bucaramanga - Girón – La Esmeralda; de las redes primarias, desde el tanque La Esmeralda hasta la nueva área de prestación del servicio; y el arreglo de la vía de acceso al tanque de regulación con un extensión de unos 900 metros.

La destinación presupuestal inicial alcanzó los $8.361 millones, donde la Alcaldía de Girón asignó $1.632 millones y la Gobernación de Santander aportó $6.737 millones provenientes de regalías. Sin embargo, el contrato con modificaciones y adiciones terminó en $8.653 millones.

El objetivo, tal y como en su momento lo subrayaron los entes gubernamentales, es lograr la ampliación del perímetro de servicio en el sector norte del barrio San Antonio de Carrizal, sobre la margen izquierda del Río de Oro.

El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, que fue la entidad encargada de realizar los estudios y diseños requeridos, por su parte, tiene consignado en sus informes que el desarrollo de esta obra permitiría incorporar a 3.000 nuevos suscriptores para una población futura de 12.000 habitantes en un área aproximada de 25,65 hectáreas, sin ningún costo adicional durante los próximos 15 años. No obstante, se logró establecer que, entre otras cosas, quedó enmarcada en el plan que se tiene previsto para llevar agua potable a Lebrija; el cual, a propósito, también está en mora de iniciar.

¿Qué dice la comunidad?

Lo último que se supo de esta obra, recuerdan algunos ciudadanos, es que meses después de que el alcalde de turno anunciara que ya se había terminado de construir el tanque, más exactamente en febrero de 2019, se realizaron trabajos de empalme. Y, en mayo de 2019, la Empresa de Servicios Públicos de Santander, Esant, junto con el contratista de obra e interventoría realizaron pruebas de estanqueidad e higienización, para garantizar la hermeticidad y estabilidad estructural de este sistema de almacenamiento construido en vidrio fusionado al acero. Desde entonces no se sabe nada más.

“Apenas estuvo listo el tanque, eso fue como en 2018, el alcalde (de turno) lo mostraba como una gran obra y puede que sí sea una gran obra porque si estuviera en funcionamiento se beneficiaría a habitantes de Ciudadela Comfenalco, La Esmeralda y San Antonio de Carrizal, entre muchos otros sectores”, precisaron algunos residentes de La Esmeralda.

“En estos momentos, ese tanque no tiene ni una gota de agua, no surte a nadie. Hay muchos sectores que están sufriendo por no tener el servicio de acueducto y nos parece injusto que semejante inversión no esté beneficiando a ninguna persona”, agregaron.

No hay entrega oficial

Zoraida Ortiz Gómez, gerente del amb, a quien presuntamente le corresponde la operación del tanque, respondió que no se ha puesto en servicio porque la Esant no ha efectuado la entrega oficial a la empresa.

Es decir, “una vez se haya entregado oficialmente y empalmado toda la infraestructura se pondrá en funcionamiento, para cumplir con el objetivo de su construcción. La Esant se encargó de la ejecución del proyecto, bajo la supervisión del amb”, acotó la Gerente.

María del Rosario Torres, secretaria de Infraestructura de Girón, indicó que la obra fue terminada tal y como se contempló en el proceso contractual. La operación es responsabilidad del Acueducto.

“Lo que sucede es que hasta la semana pasada se estuvieron realizando unos ajustes que solicitó el Acueducto para poder recibir definitivamente el tanque. Ya el acta está prácticamente lista para iniciar el proceso por medio del cual la Esant le entregará la obra al Municipio y el Municipio, por consiguiente, surtirá convenio con el amb para la operación del tanque”, subrayó la funcionaria.

De acuerdo con información suministrada a Vanguardia, los ajustes a los que hace referencia Torres obedecen a unas evidencias que se obtuvieron el pasado lunes 1 de junio cuando se realizó un recorrido de obra, en el que participaron ingenieros de la Esant, Unión Temporal Río de Oro y del amb.

En esta visita se sugirió adecuar la escalera interna de acceso al tanque, adecuar escaleras tipo gato para el acceso a la cámara de la conducción de abastecimiento del tanque de 32 pulgadas y para el acceso a la cámara de la tubería de distribución del tanque La Esmeralda al barrio San Antonio del Carrizal. También se sugirió la reparación de un fallo en el pavimento, alrededor de una cámara.

DATO: La interventoría de este proyecto, con el cual se conformará el Distrito La Esmeralda, tuvo un costo aproximado de $512 millones.