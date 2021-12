Taxista da señales de esperanza en las vías

Gabriel Castellanos lleva 24 años como taxista y es de esos que marcan la diferencia. Nació en Jericó, Antioquia, pero lleva 45 años viviendo en tierras santandereanas.

Todos los días sale, desde las 6:00 de la mañana, a recorrer las calles de Bucaramanga y el área metropolitana, con el propósito de servir a la comunidad.

Esta semana, precisamente, se volvió viral, en las redes sociales, luego de que un ciudadano lo grabara con una paleta preventiva dando vía a los peatones en un semáforo de la carrera 33, de la capital santanderena.

Justo el próximo viernes 24 de diciembre, cumplirá 54 años. Su primera parada en Santander, más exactamente, en 1976 fueFloridablanca; hoy, junto a su esposa y sus tres hijas, vive en el barrio Molinos del Campo en Piedecuesta.

Dice que no cambia por nada su oficio como taxista porque, además, le dio la ‘ruta perfecta’ para estudiar.

“Soy tecnólogo en Servicios de Salud. Estudié la carrera en Fitec, pero luego hice un Técnico en Gestión Social en la Ecam de Floridablanca”, comenta este antioqueño.

El tiempo y unos ahorros de su profesión, de carrera en carrera, fueron suficientes para graduarse como profesional y dedicarse de forma plena al volante.

Su quehacer como conductor lo combina con su labor social al peatón.

“La idea nació porque vemos un cambio total de comportamiento humano. Bucaramanga pasó de ser una Ciudad Bonita’ a una capital caótica en movilidad. Queremos pasar por encima del otro, no nos importa la vida del ser humano. Vemos una persona de la tercera edad bregando a cruzar una cebra y le echamos el vehículo y así no es”, expresó.

Dice que solo gasta 30 segundos en la vía para ofrecerles respeto a los peatones.

“Llevo un mes con esta pedagogía. Las personas ven el mensaje lo aceptan. El transeúnte queda agradecido y quienes están detrás mío aprenden un poco más de respeto al ciudadano”, añade este conductor de la empresa Cádiz SA, quien a diario recorre 200 kilómetros en su ‘amarillo’.

¿Qué le dice el pasajero?

“Voy en el taxi y me sacan la mano para prestar el servicio. Lo primero que hago es orillar el vehículo y sacar la paleta. La gente queda sorprendida y dice: qué enseñanza tan buena, usted no parece de Bucaramanga y se ríen. Cuando voy en un semáforo saco la paleta para que el peatón pase y hasta el momento todos han aceptado esta pedagogía”, respondió.

Envidia de la buena

En su ruta se encuentra a cientos de compañeros y muchos quieren seguir el ejemplo, mejorar el concepto que tienen los ciudadanos frente a los conductores de taxis.

“Me he encontrado compañeros y particulares que me dicen que esto es una labor social. Es envidia de la buena. Una señora me preguntó dónde vendían la paleta para ella comprarla; le encantó la idea”, aseveró.

Reconoce que lo que está haciendo es algo diferente. Se ríen y hasta “me hacen con el puño que bien y es un mensaje muy bonito al conductor: respetemos al peatón porque es un ser humano”.