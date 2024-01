Taxistas levantaron ‘plan tortuga’ en Bucaramanga: la mínima subirá $1.000

La molestia de los taxistas surge porque los alcaldes salientes no establecieron a finales de 2023 las tarifas correspondientes a la presente vigencia, como es requerido cada año. En otras palabras, a doce días del nuevo año, las tarifas de bus y taxi en el área metropolitana de Bucaramanga aún no se han actualizado.

Aprobado incremento de $1.000

Este viernes, el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, anunció oficialmente un aumento de $1,000 en la tarifa de la carrera mínima para los taxis operativos en los cuatro municipios del área metropolitana. No obstante, los taxistas aún no pueden implementar este ajuste, ya que el acto administrativo que ratificará las nuevas tarifas aún no ha sido expedido. Para consolidar las tarifas, se requerirá una reunión entre los alcaldes de los cuatro municipios, programada por el mandatario bumangués tras llegar a un acuerdo con los transportistas. La mencionada mesa de trabajo entre los alcaldes está prevista para el próximo sábado 20 de enero.

“Para mí es muy importante que los taxistas sientan que existe voluntad por parte de los gobernantes. Hay un parte de tranquilidad. La tarifa oficial ya está discutida. Lo que ahora necesitamos surtir es un procedimiento legal, que debió hacerse en el gobierno anterior y no se hizo”, señaló Beltrán.

Además de los cuatro alcaldes, en dicha reunión, por ley, también deben estar presentes dos representantes de concejos del área metropolitana.