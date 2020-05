Teleconsultas médicas, una estrategia que toma fuerza en Santander

La pandemia causada por el Coronavirus trajo con ella infinidad de retos, uno de ellos es la atención médica a distancia, estrategia que a medida que pasan los días de confinamiento toma más fuerza.

Las consultas, con el médico de cabecera o con especialistas, a través de una pantalla o una conversación por chat, se convirtieron en todo un ‘boom’.

Tal ha sido la acogida de la iniciativa, en tiempos del coronavirus, que entre marzo y abril el complejo médico de la Fundación Cardiovascular de Colombia, FCV, atendió 2.000 consultas virtuales.

La atención se ha concentrado en más de 30 especialidades como cardiología, hemodinamia, dermatología, fisiatría, oncología y psiquiatría, entre otras.

Lina Chaparro, gerente del HIC aseguró que es importante para las personas continuar con sus tratamientos y controles médicos. “Por esa razón estamos en contacto permanente para recordarles a nuestros usuarios las citas que tienen autorizadas para programarlas y contarles sobre las diversas posibilidades con las que cuentan para ser valorados”, manifestó.

Según Luz Darys Navarro, directora Comercial del Instituto Cardiovascular, el servicio de teleconsulta ya se venía implementando en el complejo médico para atender a los pacientes que por su ubicación geográfica no tenían la posibilidad de acceder a los servicios de consulta externa por un especialista, sin embargo, con la emergencia sanitaria la demanda en el servicio aumentó.

“A raíz de la contingencia de salud y teniendo en cuenta la necesidad de las personas comenzamos a ofertar de una manera más amplia el servicio, no solo para pacientes que estuvieran a distancia, sino para aquellos mayores de 70 años, que se encontraran en Bucaramanga y que por el confinamiento no podían acceder a los servicios”, explica Navarro.

¿Cómo acceder al servicio?

Cualquier persona, cuya EPS tenga o no convenio con la institución de salud puede acceder a las teleconsultas, lo único que debe hacer es comunicarse a la línea de atención 6390000 y seguir los pasos. Además, si el paciente tiene exámenes pendientes de revisión puede remitirlos al médico a través de un correo electrónico que le será suministrado.

Pese a que la teleconsulta limita el contacto físico entre el paciente y el especialista, y supone un reto mayor al momento del diagnóstico, la institución cuenta con la posibilidad de enviar una enfermera o un médico general a la casa, personal encargado de realizar el examen físico en caso de que sea necesario.

“Trabajamos bajo todos los estándares de calidad para continuar con la prestación de los servicios adecuados con calidad. A pesar de la situación lo más importante es que no dejen de hacerse sus controles, no dejen de consultar, pues la enfermedad cardiovascular no da espera”, refiere Luz Darys Navarro.

Según información suministrada, las consultas cardiovasculares fueron las más frecuentes.