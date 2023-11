Tema espiritual del día: ¡Siempre hay una ventana por donde entra la claridad!

Tal vez no pueda evitar una crisis; sin embargo, sí puede asumir una actitud resiliente para bajar la tensión que ella le genere.

Testimonio: “Hay una verdad que le he venido ocultado a alguien y que no me permite estar tranquilo en mi entorno cotidiano. A veces siento temor de que en cualquier momento se entere por boca de otra persona y no me llegue a perdonar. Temo causarle una herida. ¿Qué me aconseja? Gracias por atender mi caso”.