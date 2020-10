Tenderos protestaron porque ya no los dejan vender licores

Aníbal González tiene su tienda en la calle 39 con carrera 2. Según él, la pandemia ha golpeado a su gremio, compuesto por cerca de siete mil tenderos en la ciudad.

“Hemos vivido siete meses duros por la ‘cuarentena’ y esto se recrudecerá con la medida que adoptó la Alcaldía, con la que ordena que nuestros establecimientos no vendan bebidas alcohólicas”.

“En mi caso particular, esta disposición afectará más mi bolsillo. No es justo que no me dejen vender trago. Al fin y al cabo yo le pago muy puntual mis impuestos al Municipio”, recalcó.

Lo propio conceptuó Juan Carlos Mora, otro tendero, al tiempo que agregó: “Al frenar los expendios de licor, nuestras ventas podrían bajarse hasta en un 50%. Me tocará cerrar el negocio”.

María Fonseca, directora de Asotenderos, dijo que “la comercialización de bebidas embriagantes les deja ganancias de verdad a nuestros tenderos, contrario a lo que pasa con otros productos”.

Denunció que “la Alcaldía de Bucaramanga nos está persiguiendo. El Municipio nos está impartiendo comparendos y ya ha cerrado algunos de nuestros negocios”.

Vale señalar que para protestar por la medida, los tenderos realizaron en la tarde de ayer un plantón frente al edificio de la Alcaldía.

Con pancartas y desde el parque García Rovira, los líderes de Asotenderos aseguraron: “Nos están llevando a la quiebra”.

“Se acercan noviembre y diciembre, meses que son buenos en cuanto a las ventas de trago por la época navideña. Pero con esta decisión de la Alcaldía nos van a arruinar”, reiteró Aníbal González.

Para Jacinto Gómez, otro de los afectados, “además de los tenderos, también se afectan los dueños de las fuentes de soda. Ellos son aproximadamente 3 mil comerciantes en Bucaramanga”.

Responde la Alcaldía

Ángel Galvis, asesor de despacho del Municipio, dijo que “en la Alcaldía de Bucaramanga se realizó una reunión con el grupo de Asotenderos y con los representantes del sector de las fuentes de soda”.

“En tal encuentro se aclaró que el Gobierno Local le solicitó al Ministerio del Interior la posibilidad de que estos establecimientos, tanto fuentes de soda como tiendas, pudieran vender cerveza a la mesa, cumpliendo el distanciamiento entre mesas de 2 metros y 1.5 metros entre personas y las demás medidas de bioseguridad establecidas en los protocolos”.

“Sin embargo, el Ministerio respondió negativamente a la solicitud y pidió esperar las nuevas directrices a partir del 1 de noviembre”, agregó.

“El grupo de representantes del sector acordó con la Administración Municipal esperar las nuevas medidas. En caso de que aún no haya vía libre por parte del Gobierno Nacional, trabajaremos en conjunto una solicitud que les permita a tiendas y fuentes de soda contar con protocolos de bioseguridad para poder atender a la mesa a los clientes que deseen este tipo de servicio”, señaló.

“La reunión se llevó en muy buenos términos y se reconocieron los esfuerzos que han realizado los empresarios de este sector por cumplir las normativas y los protocolos establecidos”, precisó el funcionario.

“La reactivación económica en Bucaramanga es un proceso seguro, las decisiones se han tomado con base en los datos y en la evolución propia de la pandemia. Por lo tanto, se espera que se generen oportunidades para todos. La Alcaldía ha solicitado ante el gobierno que estos negocios también puedan hacer parte de este proceso en particular, siempre que cumplan las medidas de bioseguridad”, puntualizó.