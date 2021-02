Bibiana lleva más de un año escondida. Vive con miedo, tiene episodios de depresión y ha abandonado varios de sus empleos por las amenazas de su expareja.

Asegura que ese hombre, con quien en algún momento decidió compartir su vida, tenía muchos problemas con su comportamiento. Sin embargo, nunca lo juzgó. Por el contrario, “siempre creí que él necesitaba ayuda y una oportunidad. Después de todo lo que ha sucedido, hoy pienso que la gente tenía la razón y yo era la equivocada”.

Esta mujer, víctima de violencia de género, el flagelo que suma cifras preocupantes en la región y el país, relató que, una vez quiso terminar la relación, empezó su verdadero calvario. “Me cansé de sus maltratos verbales. Terminamos y regresamos muchas veces porque me hacía sentir culpable. Era tanta la manipulación que no me dejaba otro camino, hasta que un día tomé la decisión de alejarme definitivamente, porque entendí que no era la responsable de sus vacíos”.

Este sujeto, según Bibiana, era consumidor de estupefacientes y por su adicción había estado en varios centros especializados. Hoy, después de días tormentosos, presume que parte del actuar violento estaba influenciado por la droga.

Su forma de expresar, sin duda, dejan ver que aún tiene temor. Bibiana siente que su vida y su integridad están en peligro. Su expareja la persigue, la amenaza, la golpea, la insulta y la acosa.

“En alguna ocasión me esperó hasta la salida de mi trabajo y me arrebató de las manos las llaves de mi vehículo para que me fuera con él. Otro día me atravesó la moto en la que se movilizaba, casi me hace perder el control del volante. Me he visto enfrentada a todo tipo de riesgos porque cuando veo que me persigue, yo trato de huir”, sostuvo.

La frase: “si usted no es para mí, no es para nadie”, fue repetitiva entre esta pareja.

“Un día decidí denunciarlo ante la Fiscalía. Exactamente fue el día que entró a la fuerza a mi apartamento justo cuando yo iba de salida. Estaba esperándome. Me cogió a golpes y a mi pareja de ese entonces porque intentó defenderme del ataque. Lo denunciamos por amenazas y lesiones personales. Pero la verdad no ha pasado nada, se quedó en una denuncia más”, comunicó.

Ella afirma que son muchos los episodios violentos que están su memoria, aunque la alarma se encendió cuando “me llamó para decirme que me había salvado porque le iban a alquilar un revólver, pero no le cumplieron. Cuando me dijo eso, yo me fui para la casa de mis papás buscando refugio. Pero, la verdad es que finalmente me trasladé de ciudad, porque seguía intimidándome. Estando ya lejos, empezó el acoso por redes sociales”.

La situación se ha vuelto tan compleja para esta mujer que no se puede desplazar tranquilamente, no puede publicar fotos en redes sociales, no puede visitar a sus padres, tampoco salir a un centro comercial, incluso tener una relación sentimental.

“Tengo miedo de que algo malo me pase. Este hombre tiene radicadas tres denuncias penales, tengo dos medidas de protección, pero el proceso no ha avanzado y él sigue libre, buscando la manera de perturbarme, de causarme daño”, subrayó.

Bibiana decidió cerrar su historia diciendo que “soy abogada y fui comisaria de familia, así que las víctimas de violencia están en cualquier estrato socioeconómico. Estamos hablando de una situación de la cual ninguna mujer está exenta y el día de mañana, aunque nadie lo vea de esa manera, podrá ser su hermana, amiga, hija, prima o usted”.

Así van las cifras

El Instituto de Medicina Legal confirmó que durante 2020, en Santander, se practicaron 1.201 exámenes médico legales a mujeres víctimas de violencia de pareja, 738 a mujeres víctimas de presunto delito sexual y 1.102 a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar.

Según l publicación “Mujeres y hombres: Brechas de género en Colombia’, tras una alianza entre el Dane, Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y ONU Mujeres, en 8 de cada 10 casos de violencia contra mujeres y niñas, el agresor es un conocido, amigo o familiar.

En la capital santandereana, el Centro Integral de la Mujer ha venido implementado diferentes estrategias para reducir las cifras de violencia de género o, por lo menos, para que cada vez sea menos el silencio que guarden las víctimas.

Una está relacionada con que las personas reconozcan las diferentes fases del ciclo de violencia de género, que son: fase uno, presencia constante de conflictos entre los miembros de la pareja; fase dos, manifestación de amenazas, insultos, golpes y abuso sexual, entre otros; y fase tres, cuando la mujer contempla la posibilidad de acabar la convivencia y surge el arrepentimiento del agresor, un periodo de remordimiento y disculpa donde además se hacen promesas de “nunca volverá a suceder”.

Por otro lado está la presentación del ‘Violentómetro’, una herramienta utilizada en diferente partes del mundo que le permite a las mujeres detectar y medir la violencia en cualquiera de sus tipos, a través de diferentes manifestaciones que van desde la más sutil hasta la más agresiva .