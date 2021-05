¿Tiene residuos peligrosos en Santander? Aproveche esta jornada posconsumo

En la presente semana se programó el desarrollo de la treceava Jornada de Recolección de Residuos Posconsumo en Santander, un evento para el cual se habilitaron 14 puntos de acopio en el departamento en donde los ciudadanos pueden disponer 11 tipos de desechos considerados como peligrosos para la salud y la naturaleza.

Esta iniciativa ecológica se convocó en 13 municipios de Santander. En esta oportunidad cada población tendrá dos días para llevar sus residuos hasta los lugares designados, en donde las autoridades los recibirán con el fin de hacer su posterior disposición de forma segura.

De acuerdo con lo informado por la Corporación Para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, durante hoy y mañana esta Jornada de Recolección de Residuos Posconsumo se lleva a cabo en California, Tona, Vetas, Matanza, Charta, Suratá, Rionegro y el Playón.

Los puntos de acopio son los parques principales de cada municipio. Este martes se recibirán desechos entre las 9:00 a.m. y las 4:00 a.m., y mañana entre las 9:00 a.m. y la 1:00 p.m.

En el área metropolitana dicha jornada se desarrollará este miércoles 26 de mayo y jueves 27 de mayo, entre las 9:00 a.m. y las 4:00 a.m. En Lebrija, Floridablanca y Piedecuesta se habilitarán los parques principales.

En Bucaramanga se tendrán dos puntos de recolección: la sede principal de la Cdmb ubicada en la carrera 23 con calle 37, y el Punto Limpio del AMB localizado en Real de Minas en la calle 56 con Avenida Samanes. En Girón la ciudadanía podrá disponer sus desechos en el coliseo del Parque Recrear Juan Pablo II.

¿Qué residuos puede disponer?

Las autoridades definen los residuos posconsumo como “aquellos que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, radioactivas, pueden causar riesgos, daños o efectos no deseados de manera directa o indirecta a la salud humana y al medio ambiente”.

A través de esta jornada que se realiza en Santander se pretende facilitar a la ciudadanía la disposición de este tipo de desechos, y posteriormente hacer un tratamiento seguro de los mismos para prevenir así que, por ejemplo, terminen en rellenos sanitarios o hasta en fuentes de agua.

Desde la Cdmb se precisó que se recibirán “pilas y baterías, acumuladores de energía, envases o empaques de agro químicos, envases de insecticidas domésticos, medicamentos humanos vencidos o parcialmente consumidos e igualmente medicamentos veterinarios, llantas, bombillas y luminarias”.

Dicha autoridad ambiental informó que también se recibirán equipos de cómputo, neveras, microondas, televisores, lavadoras y aires acondicionados en desuso.

Comerciantes, empresarios y el sector oficial también se unieron a este evento. En pasados días se coordinaron rutas y horarios de recolección con varios establecimientos e instituciones públicas, en donde los residuos acumulados superaban los 40 kilogramos de peso.