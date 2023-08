Top Urbano: el viacrucis de movilizarse por Bucaramanga en silla de ruedas

El Top Urbano de Vanguardia acompañó a Fabián Bello, un hombre que debe movilizarse a diario por la ciudad en silla de ruedas. El propósito de este recorrido consistió en identificar los obstáculos que enfrenta él para desplazarse por las calles de Bucaramanga.

Teniendo en cuenta que la capital santandereana no dispone de la debida infraestructura para la accesibilidad de personas como Fabián, identificamos las cinco principales barreras que la población en situación de discapacidad enfrenta en una zona como el Centro.

El protagonista de esta historia confiesa que tanto él como los demás bumangueses que hacen parte de esta comunidad siguen estando en desventaja y no pueden movilizarse como deberían, de manera precisa, por los obstáculos que deben sortear.

“Con determinación y sin dejarme estresar, cada día me adentro en un entorno urbano que no está diseñado para personas como yo y que no podemos caminar libremente. Salir a la calle, en mi caso, que debo hacerlo en silla de ruedas, es una verdadera travesía”, señaló Fabián.