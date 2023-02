Top Urbano: Los bumangueses y sus malos comportamientos

Doce transeúntes murieron el año pasado al intentar cruzar avenidas de alto flujo vehicular en sitios de Bucaramanga en donde, de manera paradójica, existen puentes peatonales; el sistema de monitoreo de la Policía capta, en promedio diario, a 32 personas arrojando basura en la vía pública; más de siete mil ‘comparendos’ se han a conductores por dejar mal parqueados sus vehículos; y por casos de intolerancia, Bucaramanga sigue siendo la ciudad del país con mayor alta tasa de lesiones personales.

Las anteriores estadísticas dejan claro que muchos bumangueses, de manera desafortunada, no se comportan bien en las calles.

¿Qué nos pasa?

Tal vez sea hora de ‘ponerle contenido’ al discurso del civismo; no tanto por el lema de la ‘Bucaramanga Cordial’, sino por el respeto hacia el otro, por la sana convivencia y, sobre todo, por el bienestar de la gente.

Lo cierto del caso es que la falta de cultura cívica es hoy la responsable de que el espacio público tenga ‘dueño privado’, de que las ‘cebras’ sean ‘para los de ruana’ y de que las riñas callejeras se hayan multiplicado.

La gente anda en Bucaramanga desconociendo que cuando arroja basura a la calle, cuando viola las señales viales y cuando se la pasa protagonizando peleas, entre otros malos comportamientos, perdemos todos.

¿Qué debemos hacer?

Para Johanna Cárdenas Acevedo, directora del Programa ‘Bucaramanga Cómo Vamos’, “el área metropolitana requiere de una transformación cultural urgente”.

Según sus palabras, “es necesario desaprender la cultura del ‘yo’, que no tiene en consideración al otro; y del mínimo esfuerzo, que se ve en los comportamientos diarios de muchas personas, particularmente en la vía pública”.

La verdad es que ‘se ha vuelto paisaje ver vehículos mal parqueados y cruzando semáforos en rojo, motos utilizando el carril de las bicicletas, personas que no se ocupan de los desechos de sus mascotas, barrios con basura en días que se conoce no pasa el camión recolector, personas que no reciclan, parques nuevos que a los dos días ya tienen su infraestructura dañada por el mal uso, entre otros comportamientos que dependen de nosotros como ciudadanos.

“Exigir cuentas a quienes nos representan también requiere de un esfuerzo y voluntad personal por cumplir con los deberes básicos de todo ciudadano”, dijo.

“Por ello, es imperativo trabajar articuladamente -familia, colegios y universidades, sector privado y sector público- por construir valores colectivos sobre el cuidado y sentido de pertenencia con nuestra ciudad”, agregó.

“Sin cultura no avanzan las ciudades, por ello impulsarla debe ser una prioridad”, advirtió.

TOP 5

1. Esquivar puentes peatonales: Doce personas perdieron el año pasado la vida, tras no utilizar los puentes peatonales. ¡Se arriesgaron a cruzar la vía de forma imprudente!

2. Invasión de aceras y vías: El mal estacionamiento de motocicletas y de carros está ‘a la orden del día’. Tránsito ha impuesto más de siete mil ‘comparendos’ por esta infracción.

3. Intolerancia: El año pasado se reportó un promedio de 4,4 casos de lesiones personales por día. Es decir, hubo durante ese año 1.621 casos de violencia, producto de peleas y riñas.

4. Cruces indebidos: Los conductores, sobre todo los motociclistas, son expertos en movilizarse de forma imprudente. En esa acción exponen a los niños, a los peatones y a los demás actores de la vía.

5. Arrojar basura en separadores y en otras vías públicas: Muchos bumangueses insisten en ‘jugarle sucio’ a la capital santandereana.

