Toque de queda en Bucaramanga sigue entre las 11:00 p.m. y las 5:00 a.m.

Al menos por el momento, la franja horaria del toque de queda en Bucaramanga continúa entre las 11:00 p.m. y las 5:00 a.m.

Sin embargo, se analizan dos opciones para reducir tal restricción y garantizar de paso la reapertura de bares y tabernas. Una de ellas sería entre las 12:00 de la noche y las 5:00 a.m.; y la otra iría desde las 2:00 a.m. hasta las 5:00 a.m.

Todo dependerá de la mesa de trabajo que se concretará esta semana entre los funcionarios de la Alcaldía de Bucaramanga y los voceros de los establecimientos nocturnos.

Así lo informó Ángel Galvis Caballero, asesor del despacho del Municipio, al tiempo que señaló que “todo dependerá del visto bueno de las autoridades sanitarias y, obviamente, de la evolución de la pandemia durante los próximos días”.

La idea es tomar antes de la próxima semana una decisión sobre la fecha de reapertura de dichos negocios.

Galvis Caballero recalcó que el Gobierno Local continúa preparando la hoja de ruta del reinicio gradual, responsable y seguro de estos establecimientos a través de un plan piloto.

Dijo que en próximos días el mandatario de los bumangueses, Juan Carlos Cárdenas Rey, le presentará la propuesta al Ministerio del Interior y al Ministerio de Salud para reabrir los bares en la ciudad.

Vale recordar que a través de la Resolución 1569 de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social definió el protocolo de bioseguridad para el consumo de bebidas alcohólicas en restaurantes y bares, por lo que estos establecimientos en Bucaramanga vienen preparándose para cumplir a cabalidad con las medidas y poder obtener el aval para la reapertura.

El Gobierno Local, basado en los principales indicadores sanitarios como la reducción de la ocupación UCI (por debajo del 80%) y el ascenso de recuperados (que ya supera el 83%), ha venido flexibilizando las medidas restrictivas y dando apertura a nuevos sectores de la economía.

“Se hará una mesa de trabajo con la Alcaldía y, de acuerdo con los lineamientos de expertos, se determinarán las pautas, las fechas, en qué horario podrían funcionar y cuáles serían los bares que iniciarán este piloto”, agregó el Asesor del Despacho.

“Lo que se busca con estos ejercicios es recuperar empleos, cuya tasa de desocupación está por encima del 20% debido a la emergencia sanitaria”, agregó.

Voces del gremio

La propuesta oficial de reapertura cayó bien en los voceros de estos negocios, duramente golpeados por la pandemia.

“Recibimos con alegría la decisión de la Alcaldía de Bucaramanga de efectuar una prueba piloto para bares y tabernas. Creemos que ya es hora de dar el primer paso para la reapertura de nuestro sector”, señaló Daniel Santiago Duarte, presidente de Unibares.

“La invitación es a mantener las medidas de bioseguridad y el autocuidado. Hemos demostrado que somos personas responsables”, puntualizó.