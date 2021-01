‘Toque de queda en puente festivo sigue en pie para evitar confinamiento total’: Gobernador de Santander

Después de casi tres horas de reunión del Puesto de Mando Unificado, PMU, entre gremios económicos, representantes de clínicas y hospitales de Santander y los alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga y de cabeceras de provincia, el gobernador de Santander pidió que no se modifiquen los decretos de toque de queda para este fin de semana con puente festivo.

“El Toque de Queda debe continuar en todo el departamento. Se restringe movilidad y se mantiene la ley seca desde el viernes 8 de enero a las 10:00 de la noche hasta el martes 12 de enero a las 5:00 de la mañana”, anunció el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar.

Pese al llamado del sector turístico de la provincia Guanentá, en el que pedían menores restricciones a la movilidad para no afectar este sector económico, Aguilar explicó que era imperativo mantener las medidas para evitar nuevos confinamientos totales.

“Se mantienen las excepciones, para que los turistas con sus debidas reservas puedan viajar. Los parques temáticos estarán abiertos. El pico y cédula funcionará hasta el 16 de enero de 2021 en todo el departamento”, dijo el mandatario.

La idea es que durante este puente de reyes el sector turístico pueda trabajar respetando aforos pero que otras actividades como fiestas clandestinas o paseos ‘de olla’ no se realicen en ningún municipio de Santander.

“También es importante resaltar que las autoridades locales deben fortalecer el trabajo de estrategia Prass, así como el monitoreo constante de sectores donde pueden presentarse algún tipo de incumplimiento a las medidas”, explicó Aguilar.

Así las cosas, las medidas incluso en San Gil y Barichara volverían a modificarse para unirse al toque de queda durante todo el puente festivo.

Además, Vanguardia conoció que, pese a que los gremios pedían pico y cédula par e impar para no afectar tanto la economía, solo Bucaramanga y Barrancabermeja seguirán con esta medida. Los otros municipios continuarían con su medida de pico y cédula de dos dígitos diarios.

Duro llamado del gremio médico

En el PMU, miembros destacados de la comunidad médica de la región le pidieron al gobernador no ceder ante las peticiones de no poner medidas restrictivas pues, aseguran, de no controlar el acelerado crecimiento de los contagios de COVID-19, en próximas semanas podría contemplarse un confinamiento total.

“La ocupación UCI es alta. Tenemos pocas camas y pocos medicamentos. La curva de contagio está acelerada y de seguir con libre circulación, en dos semanas estaríamos hablando nuevamente de confinamiento total”, explicó Víctor Castillo, presidente de la Fundación Cardiovascular y el HIC.

La ocupación de Unidades de Cuidado Intensivo para este miércoles 6 de enero en Santander es de 78,45 %, de los cuales el 32 % hace referencia a casos COVID.

A la fecha, la disponibilidad de camas UCI en Santander es del 21 %.