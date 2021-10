Trabajadores de Unitransa protestan ante el no pago de salarios y seguridad social

Conductores de la empresa Unitransa protestaron este martes en la carrera 10 con calle 44, sector del Parque Romero de Bucaramanga, frente a las instalaciones de la empresa transportadora, pidiendo que les paguen las quincenas que les adeudan, así como el pago de la seguridad social.

Según relató Luis José Córdoba, funcionario, a la parte administrativa le adeudan cerca de 10 quincenas, mientras que a funcionarios y conductores no les han cancelado la seguridad social de los tres últimos meses.

Son cerca de 70 administrativos y 160 conductores quienes se ven afectados con esta situación.

Esta mañana “hicimos un mitin, protestando por las 11 quincenas de salarios que nos deben a los trabajadores administrativos, tres meses de seguridad social, primas, cesantías, auxilios convencionales, la problemática es dura”, manifestó Córdoba.

Los trabajadores administrativos aseguraron que ya cumplen 49 días en cese de actividades, sin embargo, permanecen frente a la empresa, todos los días laborales, de 6:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

“Con relación a conductores les deben primas, descansos, seguridad social. En cuanto al salario ellos sí lo cobran por cada pasajero movilizado diariamente. La afectación es que estamos trabajando sin seguridad social en un 95%”.

Según Córdoba, solo aquellos trabajadores con urgencias vitales, que no sobrepasan los 15, están con el pago de la seguridad social al día.

Los afectados están a la espera de que los asociados y la empresa solucione lo más pronto posible esta situación, mientras tanto seguirá manifestándose.

“Los asociados no están pagando la prestacional y administración completas, generando iliquidez, la empresa no pueden vender nada porque la Junta Directiva no está constituida ante la Cámara de Comercio y ante esto las entidades financiaras no prestan dinero”.