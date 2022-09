$!Tránsito de Bucaramanga, a devolver los cobros por porte de placa vigencia 2022

“Tuve que pagar, como todos los años”

Una de las quejas que atendimos se generó por parte de un transportador, quien incluso presentó ante Vanguardia el comprobante del pago realizado.

En dicho documento se evidenció que, en efecto la DTB le cobró el derecho a porte de placa correspondiente a la vigencia 2022 por un valor de $45.600, más otros $45.600 por concepto de “facturación porte de placas”.

Es decir, por un automóvil en total este ciudadano pagó $91.200, a pesar de que en la presente anualidad no se aprobó la tarifa.

“Este año tuve que pagar como normalmente lo hice en años anteriores. Como informaron que el cobro lo habían tumbado, tuve el dilema sobre si debía o no pagar. Pero a finales de marzo, cuando ya se vencen los términos para el pago oportuno, me dijeron que sí me tocaba pagar para evitar multas y embargos. Por evitar líos con Tránsito fui y pagué, pero tampoco me hicieron salvedad ni me explicaron nada”, relató el transportista.

En octubre de 2021 el Tribunal Administrativo de Santander confirmó una sentencia emitida en septiembre de 2020 por el Juzgado 12 Administrativo Oral de Bucaramanga, en la cual se ordenó la “nulidad del Acuerdo N° 001 de 2017 proferido por el Consejo Directivo de Tránsito de Bucaramanga”.

Desde finales del año pasado la opinión pública y la ciudadanía asumieron que dicha tarifa se ‘tumbó’ por parte de la justicia. Incluso, el pasado 19 de diciembre un asesor jurídico de Tránsito aseguró a Vanguardia que “nosotros, en estos momentos, no estamos haciendo ese cobro”.

Pero, desde colectivos ciudadanos como la Veeduría Horus se denunció que la DTB continúa con dicho recaudo.

“En la actualidad la entidad viene haciendo el cobro de porte de placa de los años 2018 hasta el año 2022, contrariando un fallo emitido por el honorable Tribunal Administrativo de Santander... La entidad mantiene el cobro de los siguientes años, aduciendo que el fallo solo afectó únicamente el acto administrativo de 2017, y no los actos de 2018, 2019, 2020 y 2021”, advirtió dicho colectivo.

John Guerrero Mosquera, representante de la Veeduría Horus, también presentó ante Vanguardia un acto administrativo expedido el 9 de diciembre de 2021, a través del cual Tránsito fijó la tarifa por porte de placa para la vigencia 2022, “a más de un mes de estar en firme la decisión del Tribunal. Es decir, obran con pleno conocimiento de que están contrariando una decisión judicial”, señaló este líder cívico.

Guerrero Mosquera agregó que dichos cobros fueron denunciados formalmente ante la Fiscalía General de la Nación, e indicó que actualmente se tramita un recurso ante la justicia con el fin de que se genere claridad legal frente a la tasa de porte de placa en Bucaramanga.