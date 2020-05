Transportadores intermunicipales y del servicio especial protestarán en Bucaramanga

En el ámbito nacional, se espera la participación de 536 empresas de transporte intermunicipal de pasajeros por carretera en las principales ciudades del país para solicitar la reactivación del sector que desde hace dos meses se encuentra suspendido y que cada año moviliza 550 millones de pasajeros

El gremio asegura sufre “pérdidas diarias por más de $7.000 millones, lo que tiene en riesgo a más de un millón de familias que viven del transporte, 700.000 empleos directos e indirectos en riesgo, 70.000 conductores sin trabajo, el 70% de los contratos laborales suspendidos y cerca de 50.000 pequeños propietarios a punto de perder el vehículo por no tener con qué pagar las cuotas del préstamo”.

En Santander

En Bucaramanga la movilización partirá a las 7:00 a.m. desde la Terminal de Transporte, pasará por vías como la cerrara 27 y la avenida Quebradaseca, con rumbo a la Gobernación de Santander. Seguidamente retornarán a la Terminal, tomando el puente de la carrera novena.

El gerente de Copetran, Mauricio Atuesta, explicó que se trata de una protesta pacífica en la que no se registrarán aglomeraciones de personas ni bloqueos de vías. “Vamos a colocarle un trapo rojo a los buses en señal de auxilio”.

El directivo señaló que de esta manera solicitan la reactivación del transporte intermunicipal debido al riesgo de quiebra. “Solo en Copetrán hemos dejado de transportar un millón de personas y hemos dejado de vender alrededor de $50 mil millones”.

Atuesta aseguró que pese a que no tienen ingresos, sus obligaciones los acosan. “Los dueños de los buses no tienen con qué pagar los créditos de los bancos, porque hace más de dos meses no trabajan”.

Además de la solicitud de abrir el transporte intermunicipal de mediana y larga distancia, el gremio solicita que se les asignen créditos. “De lo contrario muchos de los 45 mil pequeños propietarios van a perder sus vehículos”, afirma Atuesta.

El Gerente de Copetran recalcó que el 70% de los conductores están en licencia no remunerada porque no tienen cómo pagar los salarios. “No tenemos liquidez y los bancos no prestan porque consideran que el transporte es un sector de alto riesgo. Es necesario que el Gobierno intervenga”.

Además, Atuesta resalta que están listos para implementar los protocolos de bioseguridad establecidos por la circular 004 de 2020 que precisa los lineamientos que deben seguir las empresas de transporte.

Por ejemplo, los conductores deben portar elementos como tapabocas y guantes. El bus debe ser desinfectado, al igual que las maletas de los pasajeros, quienes además deben limpiar sus zapatos. Se pondrá a disposición líquidos antibacteriales y se tomará la temperatura a los usuarios.

Se indica además que se debe guardar una distancia de un metro entre pasajeros. “Para el caso de nuestra empresa, con la ocupación del 50% de los vehículos logramos tener más de un metro de distancia. Estamos preocupados porque el Gobierno dijo que no entraríamos a operar el 1 de junio, sino que hasta ahora se iba a evaluar cuándo podría reactivarse el sector”, dijo Atuesta.

El transporte de servicio especial también protestará

La Asociación de Transportadores del Servicio Especial de Santander también anunció una movilización para este miércoles. Uno de los puntos de concentración serán ‘Papi quiero piña’ y puente Provenza, a partir de las 7:30 a.m.

Seguidamente, se unirán a la caravana de transportadores intermunicipales sobre la carrera 27. Para garantizar la movilidad, estos vehículos avanzarán por un solo carril.