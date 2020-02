Transportadores urbanos en Bucaramanga protestarán el 5 de marzo

Conductores, socios y propietarios de buses y busetas, vinculados a las diferentes empresas de transporte público colectivo, anunciaron un cese de actividades para el próximo 5 de marzo. La crisis financiera, derivada en gran medida por la pérdida de pasajeros y la ‘piratería’, serían las razones de dicha protesta.

La fecha fue modificada. Inicialmente se había previsto la jornada para este jueves, 20 de febrero, pero de acuerdo con la explicación de Edwin Fabián Pinzón, representante de Asociación de Inversionistas del Transporte Convencional, Asitransco, se aplazó para darle un compás de espera a las autoridades.

Es decir, “hoy no vamos a realizar ningún tipo de manifestación. Estamos pendientes de unos resultados por parte del Área Metropolitana de Bucaramanga y de unos trabajos que adelanta la Policía y la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. Tenemos las mejores intenciones, pero si no sucede nada, si no atienden nuestros requerimientos y el de la comunidad, el 5 de marzo saldremos todos a paro”.

Luis Fernando Sánchez, gerente de Cotrander, explicó que de efectuarse este cese de actividades, las empresas de transporte legalmente constituidas no suspenderían operaciones. Por normativa, todas están obligadas a garantizar la prestación del servicio en todo el territorio metropolitano.

“Los representantes legales estamos en la obligación de prestar el servicio y garantizarlo a la comunidad. Sin embargo, propietarios y conductores expresan constantemente su generalizado desespero frente a la situación de informalidad”, subrayó.

De acuerdo con Sánchez, sobre el tema ya se han realizado reuniones con el Área Metropolitana de Bucaramanga, AMB; incluso Cotrausan, corporación que congrega a las empresas Transcolombia, Cotrander, Unitransa y Transgirón, presentó un pliego de ocho propuestas para fueran llevadas a instancias decisorias del Gobierno Municipal. Hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial sobre el documento.

“Nosotros estamos conscientes de que nuestro principal problema es la informalidad, la ilegalidad, el taxi colectivo y el mototaxismo. Es un fenómeno que crece sin control en el área metropolitana y cada día nos alejamos de una solución o de planes efectivos. Las entidades de tránsito y la Policía ha tomado medidas, pero es claro que el pie de fuerza no es suficiente”, subrayó Sánchez.

De acuerdo con información suministrada, los transportadores han expresado no poder continuar con el ejercicio de su labor. No cuentan con los recursos necesarios. Su economía se basa en el número de pasajeros movilizados y esto es, precisamente, lo que pierden cada día.

Actualmente, por cada ruta habilitada, el Índice de Pasajeros por Kilómetro (IPK) recorrido está en 0,4; cuando se habla de que el IPK para una ruta rentable debería ser de 3,8 en promedio.

Al respecto, el gerente de Cotrander concluyó que estos números solo “demuestran que la situación que nosotros tenemos es bien lamentable”.

El IPK, según el Manual de cálculo de los Indicadores de Monitoreo y Evaluación de Proyectos de Transporte Urbano en Colombia, es un indicador que “permite evaluar la forma como el principal producto del sistema, los kilómetros recorridos en operación, se reflejan en su principal resultado operacional, los pasajeros pagos”.

¿Qué dice la autoridad de transporte metropolitana?

La ingeniera Maritza Niño Rojas, subdirectora de Transporte del Área Metropolitana de Bucaramanga, comentó que a principios del próximo mes se estarían entregando los resultados de las reuniones realizadas con cada una de las 11 empresas que operan en Floridablanca, Girón, Piedecuesta y la capital santandereana.

Según la funcionaria, ya se adelanta la revisión de algunos ajustes a las rutas del transporte colectivo convencional, tras unas actividades que se realizaron entre diciembre de 2019 y enero de este año; donde las comunidades y las empresas de transporte manifestaron su necesidad de revisarlas entre otras cosas por el impacto que se generó con la terminación de la prueba piloto del modelo de complementariedad.

“Estamos haciendo una revisión detenidamente. Estamos mirando unos ajustes de actos administrativos porque ya han pasado algunos años, la misma infraestructura de algunos municipios cambió, se cambiaron trazados, hay nuevos centros poblados”.

Entre el 14 de enero y el 7 de febrero, el AMB programó otras mesas de trabajo con cada una de las empresas, representantes y propietarios, conductores y voceros de la comunidad; para las cuales también se convocó a Alcaldía, Dirección de Tránsito, Personería, Procuraduría, Ministerio, Policía y Metrolínea.

Surtidas estas reuniones se continuó con la estructuración de una carta que queda en manos de cada uno de los participantes, para que hagan sus ajustes o comentarios. Se avanza con una etapa de evaluación de cada una de las peticiones, así como de la operación actual y del análisis de la operaciones del Sistema Integrado de Transporte Masivo para tener un resultado durante la socialización.

“Estamos haciendo una tarea muy juiciosa para darles una solución. El común denominador fue la informalidad y frente a esto hemos previsto una reunión con los diferentes directores y secretarios de tránsito del área, de manera que se empiecen a gestar compromisos desde cada uno de los municipios y trabajemos en pro de la mitigación de las informalidad”, dijo.

Con las empresas de transporte individual tipo taxi también se tendrán encuentros, porque se ha detectado que no hay controles sobre el “taxi colectivo” que es una manera de informalidad.

DATO: El transporte público colectivo tiene una cobertura de 34% en el área metropolitana.