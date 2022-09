Tras 45 años Lonchería La 36 cerró pero tendrá nuevo punto en el Centro

Una cafetería con 45 años de trayectoria y millones de historias en cada uno de sus locales, atraviesa actualmente por un proceso legal que no le ha permitido abrir el que sería su nuevo punto de ventas, y seguir alegrando las mañanas y las tardes de los bumangueses.

Hablamos con la representante legal del negocio, quien nos contó las verdaderas razones por las que la Lonchería sigue sin abrir sus puertas.

Aneth Mariea Morales relató que el detonante fue la pandemia, pues durante esta crisis tuvieron que cerrar dos de sus locales en la ciudad, uno en Cañaveral y uno en Cabecera debido a que los altos cánones de arriendo, cada vez se volvían más altos y más difíciles de pagar.

“Para ese momento seguíamos con el local del Centro, pero hubo mucha negligencia por parte del propietario en cuanto a arreglos que nos pedían del local. Nosotros debemos cumplir a la Secretaría de Salud todas las exigencias. Teníamos mucho gasto en arreglos y el canon de arrendamiento en el Centro es muy costoso y solo me rebajaron el 30% de unos cuantos meses y una condonación de 2 ó 3 meses”, explicó Morales, representante legal de Lonchería la 36.

Además afirmó que los cánones de arriendo y la poca inversión del arrendatario los llevó a no ser capaces de pagar. “Después de tener 45 años en ese local y de nosotros producir por ahí unos $100 millones en los tres locales, nos quedamos con uno solo produciendo por ahí unos $25 millones, y teniendo que pagar seis millones setecientos mil pesos de arriendo. Nadie da abasto. Yo les propuse a los de la arrendadora bajar el canon y no estuvieron de acuerdo, por lo que me llevaron a una conciliación para entregar el inmueble”.

Un proceso legal

Previendo la situación, los propietarios de la Lonchería iniciaron las adecuaciones de un nuevo local, ubicado en la carrera 13 con calle 42 y en medio de las obras, la Alcaldía les suspendió los trabajos por falta de una documentación requerida.

“Ya llevo 120 días esperando la respuesta a una segunda tutela que tuvimos que interponer. Tuve que poner una acción para conocer el acto administrativo, y sigo en esa pelea para que me den notificación o respuesta. Lo que queremos y solicitamos es una audiencia para aclarar la situación y que nos dejen abrir el nuevo local”, le contó a Vanguardia Aneth Mariela Morales.

Las nuevas instalaciones

El nuevo local estará ubicado en la 13 con 42, tendrá mucho más espacio para mesas y así poder atender con especial servicio a los clientes.

Además la idea es hacer un Drive thru, para que quienes deseen hacer los pedidos vía Whatsapp y recoger sin bajarse del vehículo, pueda hacerlo tranquilamente.

Así mismo hay espacio para parqueadero y se tendrá mayor comodidad para los usuarios.

La representante legal recordó así mismo que la Lonchería la 36 actualmente está funcionando únicamente con servicio a domicilio.

A través de la línea de whatsapp 3017549677 o el teléfono fijo (607) 6302709.

