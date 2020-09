Tras el cierre de un albergue en Bucaramanga, 30 perros y 10 gatos quedarán desprotegidos

Desde hace cerca de 20 años, Marleny Orduz ha dedicado buena parte de sus días a cuidar animalitos en estado de abandono y maltrato, sin embargo, la pandemia, molestias de vecinos y algunas prioridades familiares, la han obligado a cerrar el albergue ubicado en el sector 5 de Morrorrico, a unos 30 minutos de trocha desde la carretera principal.

La preocupación ahora es que ante el cierre del albergue, 30 perros y 10 gatos que se encuentran allí, quedarían desprotegidos.

Marleny manifiesta que está “tratando de reubicar los animales, pues, además, el lugar es muy inseguro, se me han perdido alguno, estas mascotas corren peligro por ser un terreno movedizo y no hay manera de asegurar este hogar de paso.

“Tengo que viajar porque debo cuidar un familiar enfermo, además, los vecinos me atacan porque los animales están fuera, la situación es que no tengo para dónde llevarlos, he dado unos en adopción, pero aún hay en total 30 perros y 10 gatos. Este sitio es bastante lejos y complicado, no entra carro, queda en la parte baja de El Retiro, sector cinco de Morrorrico.

Tras conocer la situación, María Alejandra Parada, una animalista, se desplazó hasya el lugar, en busca de soluciones.

“Primero que todo, por las condiciones del terreno, los perritos son vulnerables de perderse, sufrir un accidente y cualquier cantidad de cosas; y la segunda es que por fuerza mayor Marleny tiene que salir de la ciudad, por lo tanto los perros quedarían en el aire.

“Pasé el caso a varias fundaciones y a animalistas, el compromiso es buscar una casa para todos para hacerles control, apoyar para la manutención. La idea también es dar en adopción responsable, como doña Marleny se va, quedaríamos a cargo de estas adopciones, no entregar por entregar”.

Así que si usted está interesado en adoptar o apoyar de alguna manera esta causa, se puede comunicar al 3102616716 con María Alejandra Prada; o al 3177203680 con Marleny.