Tras reunión con el AMB, se levanta paro de transportadores en Bucaramanga

Tras una reunión con el Director del AMB, Samuel Jaimes Botía, junto al subdirector de Transporte de la Entidad, Fabián Fontecha Angulo y los representantes de los conductores y propietarios del transporte colectivo convencional, en torno a la problemática que afecta al gremio, se tomó la decisión de levantar el paro.

¿Qué se acordó?

Una de las mayores motivaciones de la jornada de paro es el tema del control a la piratería, pues según los transportadores, el Área Metropolitana de Bucaramanga, AMB, no ha sido estricta en la erradicación de la informalidad.

En ese sentido, Fabián Fontecha, subsecretario de Transporte del AMB, mencionó que la percepción es equivocada, pues las direcciones de tránsito y secretarías del área están haciendo un trabajo que ha merecido esfuerzo, sin embargo es evidente que esta modalidad ha seguido creciendo.

Allí, se acordó la creación de patrullas móviles para controlar el transporte informal, que empezarían a funcionar a partir de la siguiente semana.

De otro lado, el Subsecretario de Transporte mencionó que se socializó con los líderes de los transportadores la creación de una plataforma de registro para los motociclistas, enfocada a la movilidad de la ciudad y a la seguridad vial.

“La idea es que allí inscriban su núcleo familiar para hacer un control efectivo de la utilización de la motocicleta en el área. Para nosotros es importante identificar quienes están manejando moto, estadísticas relevantes que nos permitirán trabajar más en el tema de siniestralidad vial”.

Otra de las preocupaciones es el denominado taxi colectivo. Allí se van a fortalecer los controles en los puntos críticos de prestación de este servicio informal.

Finalmente se habló de reestructurar algunas rutas, que en el transcurso de esta semana el AMB estudiará su viabilidad.

“Si encontramos que son viables técnicamente generaremos un plan piloto para verificar que efectivamente funcionan, y que prestan un mejor servicio en temas de frecuencia, sin generar paralelismo”, agregó Fontecha.

Así transcurrió la jornada

Desde muy temprano, la vía al Norte de Bucaramanga registró bloqueos parciales mientras que un Plan Tortuga colapsó la vía que comunica a Girón con Bucaramanga, llegando al Puente El Bueno.

Otro grupo de transportadores, conformado por más de 50 vehículos, en caravana, salieron después de las 7:40 de la mañana desde Floridablanca hasta Cabecera también para protestar por la falta de medidas claras para combatir el transporte informal.

A las 8:30 de la mañana dicho grupo llegó con el Plan Tortuga a Zapamanga, en inmediaciones al Intercambiador de Fátima en Floridablanca.

Pasadas las 9:30 de la mañana, la caravana llegó hasta el Viaducto La Flora con rumbo hacia cabecera.

Con esta jornada de protesta, los conductores exigían más controles y mejores planes para combatir la piratería.

A las 10:00 de la mañana los manifestantes llegaron al Parque San Pío en donde hicieron un nuevo plantón que causó traumatismo en la movilidad del sector.

Después de esta parada, la caravana siguió el recorrido con la carrera 33 para bajar por toda la calle 36. Más tarde la movilización llegó al Parque Santander.

Finalmente, la marcha llegó al Parque García Rovira en donde realizaron un nuevo plantón frente a la Alcaldía de Bucaramanga.

En este lugar, pedían una reunión con el alcalde Juan Carlos Cárdenas pues aseguran que el mandatario no se ha reunido con ellos y no les ha ayudado a resolver las peticiones que dicho gremio viene solicitando desde principio de año.

"Necesitamos que nos solucionen, no estamos produciendo mucho y no nos queda ni para el mantenimiento de los vehículos. Preferimos dejar estos buses al alcalde y ponernos a hacer otra cosa, porque así no nos sirve", manifestaba uno de los afectados.

A medida que avanzó la caravana por las vías de Bucaramanga, al gremio de transportadores convencionales se les unió los miembros de transporte especial.

Este sector pide rebajas en pólizas de seguros e impuestos ante el cese de actividades por la pandemia, pues la mayoría de los transportes especiales movilizan estudiantes.